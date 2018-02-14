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    ABD'nin istihbarat raporunda YPG itirafı

    Cansu Çamlıbel / WASHINGTON
    14.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme:

    ABD kongresine sunulan istihbarat raporunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin 'PKK ile ilişkili olduğu ve otonom bir bölge arayışında olduğu' ifade edildi. Raporda YPG için 'PKK'nın Suriye'deki milisleri' ifadeleri kullanıldı. ABD Kongresi'ne sunulan rapor hakkında hükümet adına konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "ABD’deki bazı kurumlarda bu bilgi zaten mevcut. Esasen bu bilinmeyen bir şey değildir. Tüm bu konular ABD dışişleri bakanı geldiğinde de görüşülecektir. Her türlü bilgi belge muhataplarına verilmiştir." yorumunda bulundu.

    ABDnin istihbarat raporunda YPG itirafı

    ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats’ın Kongre’ye sunduğu 13 Şubat 2018 tarihli ‘Dünyada tehdit değerlendirmesi’ isimli raporun Ortadoğu bölümünde şu ifadeler yer aldı:

    - YPG - PKK’nın Suriye’deki milisleri – muhtemelen bir çeşit özerlik arayışına girecek ancak Rusya, İran ve Türkiye’den dirençle karşılacaklar. 

    - Rusya ve İran Suriye’de uzun vadeli olarak varlık göstermeyi planlıyor; askeri üs haklarının yanı sıra petrol ve gaz arama kontratlarını garanti altına almaya çalışacaklar.

    - İran Suriye üzerinden Lübnan’a bir kara koridoru oluşturma arayışında. 

    HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ

    ABD Kongresi'nde yayımlanan rapora hükümetten ilk tepki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi.

    Gül, "ABD’deki bazı kurumlarda bu bilgi zaten mevcut. Esasen bu bilinmeyen bir şey değildir. Tüm bu konular ABD dışişleri bakanı geldiğinde de görüşülecektir. Her türlü bilgi belge muhataplarına verilmiştir." dedi. 

     

     

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    Etiketler: ABD , Kongre , YPG
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