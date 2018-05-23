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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2018 - 07:51, Son Güncelleme:

ABD'nin İsrail'e hediye ettiği skandal fotoğrafa tepki yağdı

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ABD'nin İsrail'e hediye ettiği skandal fotoğrafa tepki yağdı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'a hediye edilen ve Mescid-i Aksa'nın olduğu alana sözde Süleyman Mabedi’nin inşa edildiğini gösteren Kudüs fotoğrafı tepkilere neden oldu

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, "Achiya" adlı yardım kuruluşunun bir çalışanı Friedman'a İsrail'in Bnei Brak şehrini ziyaret ettiği sırada fotoşopla Mescid-i Aksa'nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösterilen Kudüs fotoğrafı hediye etti.

Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafta, Büyükelçi Friedman'ın tepkilere neden olan fotoğrafı alırken gülümsediği görülüyor.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

"Skandal" fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Friedman'ın "yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğu" belirtildi.

Fotoğrafın Friedman'ın önüne tutuşturulduğu ve o anda söz konusu değişiklikten haberdar olmadığı öne sürülen açıklamada, ABD'nin Mescid-i Aksa dahil Kudüs'teki kutsal yerlerin statükosunun korunmasına bağlı olduğu kaydedildi.

"FOTOĞRAFI ALIRKEN YÜZÜNDE OLUŞAN GÜLÜMSEME HER ŞEYİ AÇIKLIYOR"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamayla skandal fotoğrafa tepki göstererek, "Büyükelçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor." ifadesini kullandı.

İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar olduğunu hatırlatarak, yaşananların dini çatışmaya dönüştürülmeye çalışıldığına dikkati çeken Ureykat, "Arap ve İslam dünyasından El Aksa Camisi ve Haremi Şerif'in büyüklüğüne layık tepkiler gelmeden daha ne kadar ABD'nin bu alçak saldırıları devam edecek?" diye sordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Haremi Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (22.05.2018-2)
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