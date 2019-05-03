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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.05.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

ABD'nin İran endişesi

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ABD'nin İran endişesi

İran petrolüne yaptırımlardan muafiyetlere son veren Washington yönetimi, İran üzerinde uyguladığı baskı politikasına karşılık Orta Doğu'daki askeri ve sivil varlığına Tahran'ın asimetrik saldırılarla cevap vermesinden endişe duyuyor.

CNN televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan ABD'li hükümet yetkilisi, Washington yönetiminin, Tahran'ın baskılara karşılık ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını asimetrik saldırılarla hedef almasından endişe ettiğini belirtti.     

Eurasia Group analistlerinden Henry Rome ise İran'ın ABD baskılarına agresif bir şekilde yanıt verme eğiliminde olmadığını ve Donald Trump sonrasının planlarını yaptığını ifade etti.     

Buna rağmen İran'ın yaptırımlara agresif karşılık verme ihtimalinin küçük de olsa olduğunu belirten Rome, "İran bu petrol yaptırımlarına agresif şekilde karşılık vermeye kalkarsa bunu siber saldırılarla yapacağını düşünüyorum. Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine ya da Orta Doğu'daki bankaları hedef alabilir." dedi.     

Siber saldırıların takibinin zor olduğuna işaret eden Rome, saldırıların İran'la bağlantısının kanıtlanması nispeten zorlaşacağı için gerginliğin tırmanmayabileceğini söyledi.     

"İRAN PETROLÜNÜN AKIŞININ DURACAĞINI SANMIYORUM"     

Eski Hazine Bakanlığı Danışmanı Elizabeth Rosenberg ise ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfırlama politikasının Tahran'ın petrol satışlarında büyük oranda düşüşe yol açacağı ancak tamamen durdurmayı başaramayacağı değerlendirmesinde bulundu.     

"İran petrolünün akışının duracağını sanmıyorum." diyen Rosenberg, muafiyet kapsamından çıkarılan 8 ülkeden biri olan Çin'in yaptırımları aşmak için ABD'nin finans sistemiyle bağlantısı sınırlı ve daha küçük şirketlerle İran'dan petrol ithal etmeye devam etmeye çalışacağına dikkati çekti.     

Rosenberg, "İran'la ticaret yapan büyük rafineriler ve firmalar önemli ölçüde geri çekilecek, ABD yasalarına daha az maruz kalan daha küçük tacirler ve daha küçük rafineriler ortaya çıkarak İran petrolünü alacaklar." ifadelerini kullandı.     

Beyaz Saray, 2 Mayıs itibarıyla İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini duyurmuştu. İran ise yaptırımlara rağmen petrol ihracatına devam edeceğini açıklamıştı.     

                

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