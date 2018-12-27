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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.12.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

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ABD'nin Irak'taki askeri varlığı

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından bu ülkeye yönelik operasyonlarını Irak üzerinden yürüteceğini söylemesi, dikkatleri ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çekti.

Trump, eşi Melania Trump ile dün Irak'ın Enbar vilayetindeki Aynü'l Esed Askeri Üssü'ne gelerek, burada bulunan Amerikan askerleriyle bir araya gelmişti.

ABD'NİN IRAK'TA 9 ASKERİ ÜSSÜ BULUNUYOR

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

ABD başkent Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü'nün yanı sıra buranın Taci bölgesinde de eğitim amaçlı olan Taci Askeri Üssü'ne sahip. Ülkenin batısındaki Enbar'da Habaniyye ve Aynü'l Esed adlı iki askeri üssü daha bulunan ABD, özellikle 2014 yazında DEAŞ saldırıları sırasında bu üsleri aktif şekilde kullanmaya başlamıştı.

Amerikan askerleri, Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü'nü de kullanıyor.

Irak'ı işgal eden ABD, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Musul'da da askeri üslerle varlık gösteriyor. ABD güçleri Musul'da Kayarra (Geyyara) Askeri Üssü'nde bulunuyor.

ERBİL'DE 2 ASKERİ ÜSSÜ MEVCUT

Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü de ABD güçlerinin bulunduğu üsler arasında yer alıyor. ABD'nin Uluslararası Erbil Havalimanı'nında da bir askeri üssü söz konusu.

ABD, Erbil'de 2015'ten beri tamamen kontrolüne aldığı Harir Hava Üssü'nü önce pistini genişletip daha sonra aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Erbil'deki Harir, Irak'ın diğer bölgelerine göre DEAŞ tehdidinin çok az olduğu bir bölgede bulunması sebebiyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) birbirine bağlayan Fişhabur Sınır Kapısı'na sadece 227 kilometre mesafede yer alan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.

AA muhabirine konuşan Iraklı Güvenlik Uzmanı Sermet Beyati, Trump'ın Irak'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin nedeninin dün Enbar'daki askeri üstte yaptığı "Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." açıklamasından net şekilde anlaşıldığını belirtti. Beyati, bu açıklamanın "ABD'nin Irak'ta kalıcı olduğu ve burayı kullanacağı anlamına" geldiğini söyledi.

Irak'taki ABD askeri üslerinin sayısı hakkında Amerikalı yetkililerin güvenlik politikası gerekçesiyle açıklama yapmadıklarına dikkati çeken Beyati, "Irak'ta bilinen ABD askeri üssü sayısı 9'dur. Ancak ABD, Enbar'daki mevcut üslerinin yanı sıra vilayette 2 üs daha inşa ediyor. Enbar'da halihazırdaki üslerini de çok aktif şekilde kullanıyor ve yaklaşık 4 bin askerini orada tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün sürpriz şekilde Irak'a gelerek, batıdaki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nde Amerikan askerleriyle bir araya gelmişti. Trump'ın 3,5 saat süren bu sürpriz ziyaret sonrası Irak hükümet yetkilileriyle görüşmeden ülkeden ayrılması dikkati çekti.

Burada yaptığı açıklamada Trump, Irak'ta bulunma sebebine ilişkin "Buraya gelip askerlerimizi ziyaret etmek ve saygılarımı iletmek istedim." dedi. Trump, üsteki ABD askerleriyle görüşmesi sırasında "Irak'tan çekilmeye yönelik hiçbir planımız yok. Eğer Suriye'de bir şeyler yapmak istersek Irak'ı üs olarak kullanırız." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Suriye konusuna da değinen Trump, kendisinden Suriye'den çekilmek için ek süre istendiğini fakat bunu kabul etmediğini belirterek, "DEAŞ'ı ortadan kaldırmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi konuşmalar gerçekleştirdim. O ve diğerleri bunu yapacak. Çünkü biz onların bölgesindeyiz. Fakat yükü ve maliyeti bunların taşıması gerekir, fakat yapmıyorlar. ABD dünyaya polislik yapmaya devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.

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