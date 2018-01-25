ABD'nin gündemine oturan Kenan Türkiye'de de 'yardım ediyor'

ABD’deki San Diego Francis Parker Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Kenan Pala, evsiz ve kimsesizler için ’Kids4 Community’ (Topluluk için Çocuklar) derneğini kurdu. Pala’nın kurduğu dernek sayesinde geçen yıl yiyecek, içecek ve temizlik malzemeleri içeren 8 binden fazla paket evsizlere ulaştırıldı. Ayrıca evsizler için 3 bin öğle yemeği dağıtıldı. 500'den fazla ailenin de kıyafet ve yaşam masraflarına katkıda bulunuldu.

California Valisinin onayıyla 23 Ocak günü San Diego’da ’Kenan Pala Günü’ olarak ilan edildi. 21 yıl önce ABD’ye yerleşen Zeynep ve Serhat Pala çiftinin çocukları Kenan Pala’nın bir de 8 yaşında kitap yazan Arden isminde kardeşi bulunuyor. Kenan Pala’nın İzmir’de yaşayan dedesi eski Zonguldak İl Emniyet Müdürü ve eski İzmir İl Emniyet Müdürü Yardımcısı İdris Pala ve babaannesi Sema Pala, Kenan’ın nasıl bir çocuk olduğunu anlattı.

“MUCİT OLMAK, KAZANDIĞI PARAYI İNSANLARLA PAYLAŞMAK İSTİYOR”

Haberi duyunca torunları ile gurur duyduklarını belirten İdris Pala, “Torunumuzun başarısından çok mutlu olduk ve duygulandık. İnternet üzerinden Kenan’la görüntülü konuştuk. Onunla gurur duyduğumuzu söyledik. O da ihtiyacı olan insanlara yardım etmenin kendisine büyük zevk verdiğini ve bu yüzden hayatı boyunca her zaman bunun için çaba göstereceğinin sözünü verdi. Kendisi mucit olmak istiyor. Bir şeyler üretip, ondan kazanacağı parayı ihtiyacı olanlarla paylaşmak istediğini söylüyor. 15 gün sonra yanına gidip onu bir daha tebrik edeceğiz” dedi.

“ELİNDEKİNİ İHTİYACI OLANLARLA PAYLAŞIRDI”

Kenan Pala’nın her zaman paylaşma duygusu olan bir çocuk olduğunu vurgulayan İdris Pala, “Elindeki yiyecekleri sokak hayvanlarıyla paylaşırdı. ABD’de maalesef çok fazla evsiz bulunuyor. Kenan, elindeki yiyeceğe birinin baktığını gördüğünde bir parçasını sokaktaki insana verirdi. Bu paylaşma duygusu aileden geliyor. Özellikle eşim bu konuda çok duyarlıdır. Görev yaptığım Zonguldak’ta eşim, sel felaketinde bir organizasyon yaparak zarar gören insanları tespit etti ve ihtiyaç malzemelerini onlara ulaştırdı” diye konuştu.

“AÇ İNSANLARA NEDEN HİÇ KİMSE BAKMIYOR?”

Torununun böyle bir derneği kurma fikrinin nereden ortaya çıktığını da anlatan dede Pala, şunları söyledi: “Kenan’a 'Böyle bir organizasyonu nasıl düşündün?' diye sordum. Bir gün babası ile okyanus kenarında gezerken karaya bir yavru köpek balığı vurmuş. Herkes yardıma koşmuş ama 10 metre ileride evsiz insanların yaşadığını görüp babasına sormuş, ‘İnsanlar köpek balığına bu kadar yardım ederken, aç insanlara neden hiç kimse bakmıyor?’ demiş. Bu fikir de bu şekilde gelişmiş.”

“TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUKLARA DA YARDIM YAPIYOR”

Torunu Kenan’ın sadece Amerika’da değil, Türkiye’de de birçok kişiye yardım ulaştırdığını kaydeden babaanne Sema Pala ise, “Kenan sadece Amerika’da değil, Türkiye’de de çok yardım yapıyor. Benim aracılığımla Türkiye’deki çocuklar için oyuncak ve giysi yardım organizasyonları düzenledi. Ekonomik durumları bu kadar iyi değilken de Kenan, evsizlerin yaşadığı evlere giderek barınakların boyanmasına yardımcı olurdu" dedi.