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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AP
06.12.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

ABD'nin deniz hava üssüne saldırı

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ABD'nin deniz hava üssüne saldırı

 ABD'nin Florida'daki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırgana karşılık verildiği ve öldürüldüğü kaydedildi.  

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Escambia ilçesinde yerel saatle 7:15'te meydana gelen olayda yaralıların olduğu bildirildi.

Bölge şerifi, saldırganın öldürüldüğünü ve üsse girişlerin kapatıldığını açıkladı.

ABD Deniz Donanması'ndan yapılan açıklamada, olay sırasında bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. 

Pensacola Deniz Hava Üssü'nde 16 binden fazla askeri ve 7 bin sivil personel çalışıyor. Ayrıca birçok aile de orada yaşıyor.

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