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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.01.2019 - 07:07, Son Güncelleme:

ABD'nin 'Çin'in askeri gücü raporunda' Afrika kaygısı

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ABD'nin 'Çin'in askeri gücü raporunda' Afrika kaygısı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Çin'in askeri gücüne ilişkin raporunda Pekin'in Cibuti'yle başlayıp Afrika genelinde askeri üsler kurmasının "Çin'in konvansiyonel askeri güç kullanmayı caydırma, ülke dışında operasyonlarını ikmal ve stratejik ekonomik koridorları riske atma kabiliyetini artırdığı" ifade edildi.

Pentagon'un yıllık Çin'in askeri güç raporu olarak da bilinen "Çin'ini Kürsel Girişimini Genişletmesinin ABD Savunmasına Etkisinin Değerlendirilmesi" başlıklı raporu yayımlandı.

AFRİKA'YA YÖNELİK ÇARPICI İFADELER

Çin'in Atlas Okyanusu'ndan, Akdeniz'e, Doğu ve Güneydoğu Asya'daki askeri varlığını artırdığı ifade edilen raporda, Pekin'in Afrika'daki faaliyetlerinin kaygı ile aktarılması dikkati çekti.

Çin ordusunun dünyanın birçok bölgesinde askeri üs kurduğu belirtilen raporda, Afrika'ya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Halk Kurtuluş Ordusu'nun Cibuti'deki ilk askeri üssü ve muhtemel yeni üsler Çin'in (Afrika'da) konvansiyonel askeri güç kullanmayı caydırma, ülke dışındaki operasyonlarını ikmal etme ve stratejik ekonomik koridorları riske atma kabiliyetini artırıyor. Halk Kurtuluş Ordusu'nun küresel kabiliyetlerini genişletmesi (Çin'e) gözlemleme, çatışma durumlarında karşı tarafın faaliyetlerini karmaşık hale getirme konusunda askeri seçenek sunuyor."

Çin şirketlerinin "Tek Kemer Tek Yol İnisiyatifi" olarak bilinen yabancı ülkelerdeki alt yapı projelerini almasına ve "Dijital İpek Yolu İnisiyatifi" olarak bilinen elektronik alt yapı projelerine talip olmasına da atıfta bulunan raporda, bu inisiyatifler kapsamında bazı yatırımların Çin için askeri avantaj sağladığına işaret edildi.

Raporda, Çin'in ihtiyaç duyması halinde Hint Okyanusu, Akdeniz ve Atlas Okyanusu gibi uzak denizlerde artan menfaatlerini korumak için bu bölgelerdeki üslerini kullanarak yapılan donanma sevkiyatlarının ikmal ederek üstünlük sağlayabileceğine vurgu yapıldı.

Pentagon raporunda ayrıca "Çin daha geniş küresel faaliyetlerini siyasi etki yapmak üzere de kullanılabilir. Çin'in birçok cömert yatırım finansmanı ev sahibi ülkeye fayda sağlarken bunlar aynı zamanda çoğunlukla şartları ile geliyor." ifadelerine yer verildi.

Çin'in birçok ülkedeki yatırımlarının düzenli piyasa mekanizmalarını bypass ettiği iddia edilen raporda, Çin'in bazı ülkelerde siyasi hedeflerine ulaşmak için ekonomik teşvik ve tehdit unsurlarını kullanabildiği bildirildi.

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