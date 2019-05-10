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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘ABD’nin çıkarı tehlikede’

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‘ABD’nin çıkarı tehlikede’

Deyrizor’da ABD destekli terör örgütü YPG’nin baskılarından bunalan yerel halk gösterilere başladı. Associated Press, eylemlerin YPG’ye karşı geniş çaplı bir ayaklanmaya dönüşme ihtimali bulunduğunu yazdı.

AssocIated Press (AP) haber ajansı, terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolü altındaki Deyrizor’da, Arap nüfusun örgüte karşı gösterilerinin ABD’nin bölgedeki çıkarlarını tehlikeye atan bir boyut alabileceğini yazdı. Habere göre, Deyrizor’da hem yönetime katılmalarına izin verilmeyen hem de kısıtlı hizmete ulaşan halkın köylerde YPG’ye karşı başlattığı eylemler, kısa süre içinde YPG’ye karşı kapsamlı bir ayaklanmaya dönüşebilir. AP, “ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Suriye’deki askeri mevcudiyetini azaltmak istediği bu dönemdeki gösteriler, ABD için giderek büyüyen bir sorun haline geliyor” ifadesini kullandı. Tarihi olarak Arap yerleşim yeri olarak bilinen Deyrizor’daki Arap kabilelerin terör örgütü YPG ile anlaşmazlıklarının şu ana kadar yapılan görüşmelerde çözülemediği belirtildi.

‘ABD’nin çıkarı tehlikede’

PETROL ENGELLENİYOR

Yükselen suç oranları, bölgedekilere siyasi temsiliyet verilmemesi ve birçok bölgeye temel hizmetlerin götürülememesi nedeniyle terör örgütü DEAŞ’a karşı başlatılan mücadele kapsamında iki yıl önce Deyrizor vilayetinin sınırlarından giren ABD destekli YPG’den, bölge halkının şikayetçi olduğu belirtiliyor. AP’ye konuşan YPG’li kaynaklar, bölgedeki gösterilerin kendilerine yönelik olmadığını, Esad rejiminin ABD’nin çıkarlarına zarar vermek amacıyla isyan çıkarmaya çalıştığını öne sürdü. Deyrizor’da son iki haftadır SDG’nin petrol tankerlerinin geçtiği yollarda yerel halk tarafından yanan lastiklerle yol kesme eylemleri düzenleniyordu.

İŞGALCİLERDEN KURTARALIM

AA’nın haberine göre, gösteriler çoğunlukla kentin doğu kırsalındaki Busayra, Graniç ve Şıhayl ilçeleri, kuzey kırsalındaki Hasin ve Gariba köyleri ile batı kırsalındaki Hisan köylerinde gerçekleşiyor. Akidat kabilesine bağlı el Bkeyr aşireti lideri Abdulaziz Hammada, AA’ya yaptığı açıklamada “Bu gösteriler PYD ve PKK’nın hak ihlallerine karşı yapıldı” dedi. Terör örgütünün Deyrizor’un doğusunda petrol ve doğal gaz kaynaklarına el koyduklarına dikkat çeken Hammada, “Topraklarımızı bu işgalcilerden kurtaralım” diye konuştu.

WASHİNGTON ZOR DURUMA DÜŞER

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Hasiçi bölgesinde mart ayında görüntülenen SDG’li Kürt güvenlik güçleri, Suriyeli Arapları denetlerken objektife yansımıştı. AP ajansı, bölgede SDG’ye karşı başlayacak bir ayaklanmanın Washington’da Trump yönetimini de zor duruma düşüreceğini yazdı.

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