ABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması: Oldukça etkili oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması: Oldukça etkili oldu
GeriDünya ABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması: Oldukça etkili oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
03.10.2019 - 20:24, Son Güncelleme:

ABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması: Oldukça etkili oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'nin Avrupa komutanından Türkiye açıklaması: Oldukça etkili oldu

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurma çabalarına ilişkin, "Bu devriyeler, oldukça etkili oldu. Güvenlik mekanizması alanındaki siperlerin durumuna yönelik inceleme amacı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Orgeneral Wolters, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına yönelik brifingde bölgesel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurma çabalarına ilişkin soruları yanıtlayan Wolters, iki ülkenin "güvenlik mekanizması alanı" olarak tanımlanan bölgede şu ana kadar karadan ve havadan toplam 9 devriye yaptığını belirtti.

Wolters, "Bu devriyeler, oldukça etkili oldu. Güvenlik mekanizması alanındaki siperlerin durumuna yönelik inceleme amacı taşıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin NATO'da önemli rol oynadığına dikkati çeken Wolters, ABD ile Türkiye'nin Akçakale'de kurduğu Müşterek Harekat Merkezi'nin etkili şekilde çalıştığını ancak katedilmesi gereken uzun bir mesafenin olduğunu ifade etti.

Son birkaç yıldır NATO'da görev yaptığını anımsatan Wolters Türkiye ile ilişkilerine ilişkin şunları dile getirdi:

"İlişkilerimiz tıpkı eskiden olduğu gibi bugün de elle tutulur durumda. İlişkilerimizde son derece minnettar olduğumuz bir konu da şu ki, Türk mevkidaşlarımızla tatbikatlarda etkileştiğimizde bize silah arkadaşları gibi muamele ediyorlar. Gerçekten sizinle kan bağı varmış gibi davranıyorlar. Dolayısıyla askeri ilişkilerdeki güven eskiden olduğu gibi oldukça güçlü. Ben, hem Savunma Bakanı (Mark Esper) hem de Başkan (Donald Trump) tarafından hem NATO Komutanı hem de ABD'nin Avrupa Komutanı olarak bu güçlü ilişkiyi devam ettirmek için elimden geleni yapmakla görevlendirildim."

F-35 KRİZİ "KÜÇÜK BİR ANLAŞMAZLIK"

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının NATO ittifakı üzerindeki etkisine ilişkin soru üzerine Wolter, bu konunun iki ülke ilişkilerindeki küçük bir anlaşmazlık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"NATO Genel Sekreterinden de duyduğunuz üzere biz bir aileyiz. Bir ailede kardeşler, anne ve babalar var ve bunların arasında da anlaşmazlıklar olur. Askeri olarak bu küçük anlaşmazlığı yağmur gibi tanımlarım. Her sabah uyandığımızda yağmurda işimize devam etmenin yoluna bakarız. Açıkçası bu konu da üzerinde anlaşmazlık yaşadığımız bir konu ancak bir ayağı diğerinin önüne koyarak ileri yürümeye devam ediyoruz. Türkiye halen NATO'nun çok önemli bir ortağı. ABD'nin ve Türkiye'nin S-400'ler ile F-35'leri aynı yere koyma konusundaki duruşuna ilişkin neler olacağını göreceğiz. Bunlar aynı yerde olmamalı ve bu konuda ilerlemeye devam edeceğiz."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Paris'te bıçaklı saldırı: En az 4 ölü
Rum medyası: Yunan F-16’ları Ankara korkusundan uçamadı
Irak'ta sular durulmuyor... 3 kentte sokağa çıkma yasağı
Cemal Kaşıkçı'nın son mesajını yayımladı