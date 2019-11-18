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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.11.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

ABD’nin Atina Büyükelçiliğine yürüdüler

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ABD’nin Atina Büyükelçiliğine yürüdüler

Atina'da "Albaylar Cuntası"na karşı gerçekleştirilen öğrenci ayaklanmasının yıl dönümü kutlamaları kapsamında 10 binden fazla eylemci, "17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin" sembolü Atina Teknik Üniversitesinden (Politehnio), ABD’nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe sol gruplar ve çeşitli öğrenci derneklerinin yanı sıra siyasi parti mensupları katıldı.

Gösteri sırasında bir grup Amerikan bayrağı yaktı. ABD karşıtı sloganların atıldığı eylemde ırkçılık, faşizm ve hükümetin ekonomi politikasına karşı pankartlar taşındı.

Polis, yürüyüş sırasında Teknik Üniversite çevresindeki sokaklar ve Eksarhia semtinde gerçekleştirdiği operasyonlarda kendilerini iktidar karşıtı “anarşistler” olarak tanımlayan grup üyesi 6 kişiyi gözaltına aldı.

Çevredeki binalarda yapılan aramalarda yürüyüş sonrasında polislere karşı kullanılmak üzere “anarşistlerce” bazı binaların çatı katlarına gizlenmiş
çok sayıda molotofkokteyli, gaz maskeleri, havai fişek, sopa, taş ve mermer parçaları ele geçirildi.

Öte yandan, yürüyüş sonrasında Eksarhia semtinde toplanan “anarşist” gruplar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Sturnaras Caddesi’nde çöp tenekelerini ateşe vererek bölgede önlem alan güvenlik birimlerine taş ve sopa fırlatan göstericiler, polisin müdahalesi sonucu ara sokaklara kaçarak dağıldı.

Atina polisi, 5 bin polisin görev yaptığı gösterilere 18 bin kişinin katıldığını açıkladı. Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik ile Patras'taki yürüyüşlerin ardından çıkan olaylara çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede bulundu.

17 KASIM'DA NE OLDU

Yunanistan'da her yıl kutlanan "17 Kasım Öğrenci Direnişi", 21 Nisan 1967'de askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü kabul ediliyor.

Atina Teknik Üniversitesinin 14 Kasım 1973'te işgal edilmesiyle başlayan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılan öğrenci direnişi, kısa süre içinde halk hareketine dönüşmüştü. Üniversite çevresinde toplanan direnişçiler ile emniyet güçleri arasında çatışmalar sürerken 17 Kasım'da sabaha karşı tanklar üniversitenin giriş kapısını kırarak içeri girmişti.

Sabaha kadar süren olaylarda, resmi belgelerde 39 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilirken göstericiler, ölü sayısının en az 83 olduğunu ve binlerce kişinin yaralandığını savunuyor.

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