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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
08.07.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

ABD'nin Almanya'dan asker talebi tepkiyle karşılandı

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ABD'nin Almanya'dan asker talebi tepkiyle karşılandı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini talep etmesi, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefet partilerinin tepkisini çekti, hükümet ise bu konudaki isteksizliğini ifade etti.

SPD Genel Başkanlığına vekalet eden 3 kişiden biri olan Thorsten Schaefer Gümbel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böyle bir görev, SPD tarafından reddedilmiştir. Alman askerlerinin Suriye'de sahada görev alması bizimle olmayacak. Ayrıca koalisyon ortaklarının da bunu istemediklerini görüyorum." ifadelerini kullandı.     

Muhalefet partisi olan Sol Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise hükümeti, Suriye'deki faaliyetlerini genişletmesi konusunda uyardıkları, Suriye'ye Alman askerlerinin gönderilmesini ise reddettikleri belirtildi.     

Hükümetin bu teklifi açıkça reddetmesi ve duruş belirlemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, böyle bir askeri birlik göndermenin "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebileceği kaydedildi.     

Açıklamada, Suriye'ye asker göndermeyi tartışmak yerine, bölgede keşif uçuşları yapan Tornadolar ve diğer birliklerin görev süresinin uzatılmaması istendi.     

"SÜRENİN UZATILMASINA FEDERAL MECLİS KARAR VERECEK"     

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısında, Almanya'nın bu konudaki isteksizliğini belirtti.     

Seibert, hükümetin anti DEAŞ koalisyonuna askeri katkısının devam edeceğini vurgulayarak, "Federal hükümetin, anti DEAŞ koalisyonu çerçevesinde görevi sürdürmeyi planladığını söylediğimde, bunun kara birlikleri olmadığı iyi bilinmektedir." ifadesini kullandı.     

ABD'nin kara birliği talebine olumsuz baktıklarına işaret eden Seibert, bölgedeki Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasına Federal Meclis'in karar vereceğine dikkati çekti.     

Seibert, DEAŞ tehlikesinin tam olarak bitmediğini, askeri ve sivil bileşenlerle bölgenin istikrarı konusunda atılması gereken adımları ABD ile görüşmeye devam ettiklerini de kaydetti.     

"GÖRÜŞMEDE KENDİSİNE POZİSYON HATIRLATILDI"     

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul ise Jeffrey'in cuma günü Dışişleri Bakanlığında ilgili kişilerle görüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:     

"ABD'nin burada büyük bir elçiliği var, iç siyasetimizi onlar da takip ediyor. Jeffrey'in bu bağlamda Almanya'nın pozisyonunu daha önceden de bildiğini biliyoruz. Cuma günkü görüşme de kendisine bu pozisyon tekrar hatırlatıldı."     

Bölgede, Almanya'nın anti DEAŞ koalisyonu çerçevesinde Tornado keşif ve tanker uçakları bulunuyor. Söz konusu birliğin görev süresi, 31 Ekim'de sona eriyor.

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