Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>ABD'nin 4 aydır çözemediği tuhaf olay

    ABD'nin 4 aydır çözemediği tuhaf olay

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 11:48 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Kaliforniya ile Oregon eyaletleri arasında tanımlanamayan uçan bir cisim (UFO) görüldü. Olay 25 Ekim 2017’de gerçekleşti. Savunma ve havacılık haberleri yapan The War Zone adlı Amerikan haber sitesi, söz konusu durumun alışılmadık olduğunu belirtti.

    Amerikan hava sahasında zaman zaman telsizleri bozuk olan ve alıcıları kayıp uçakların tespiti konusunda karmaşa yaşandığını ancak sonunda ne olduklarının tespitinin yapıldığını yazan The War Zone sitesi, bu kez radarda tespit edilen ve başka uçaklar tarafından da görülen uçan cismin kimliğinin anlaşılmadığını yazdı. Uçan cisimle radyo bağlantısı da kurulamadı.

    ABDnin 4 aydır çözemediği tuhaf olay

    JETLER HAVALANDI

    İlk olarak Kaliforniya’ya Sacramento kenti üzerinde tespit edilen ve havadaki uçakların da gördükleri uçan cisim Oregon’a bağlı Portland kentine yaklaştığında Amerikan hava kuvvetleri harekete geçti. F-15’ler cismin görüldüğü yere doğru havalandı ancak jetler hiçbir şey bulamadan geri döndü.

    ABDnin 4 aydır çözemediği tuhaf olay

    PİLOT: ONU GÖRÜYORUZ AMA NE BİLMİYORUZ

    Haberler İngiliz basınına da yansıdı. Federal Havacılık Kurulu ile Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı yetkililerinin birbirleriyle yaptığı telsiz konuşmaları da haberlerde verildi. Konuşmalarda yetkililer, bunun ne olduğuna dair bilgileri olmadığını söylüyor. Kuleyi arayan bir pilot ise “Beyaz bir nokta var. Onu görüyoruz ama kimlik tespiti yok” diyor. Bunun ardından savaş uçakları havalanıyor. Daha sonraki konuşmalarda yetkililerden biri diğerine söz konusu uçan cismin nereye gittiğini belirleyemediklerini söylüyor. Yetkililer, “Bu tuhaf. Gerçekten tuhaf” ifadelerini kullanıyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: ufo , uçak , ABD
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri