ABD'li yetkili: 'Suriye'ye verilecek tepki konusunda Ankara ile temas halindeyiz'
ABD'li bir üst düzey yetkili, Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası ABD'nin olası tepkisi konusunda Türkiye dahil müttefikleriyle aralıksız temas halinde olduklarını söyledi.
Amerikalı üst düzey bir yetkili, bir grup gazetecinin ABD-Türkiye ilişkileri ve bölgesel konulardaki sorularını yanıtladı.
İki ülke arasında bir dizi mesele hakkındaki temasların birçok konuda her gün devam ettiğini belirten yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki kimyasal silah saldırısı sonrası 24-48 saat içinde tepki göstereceğini açıklamasından sonra Türk yetkililerle olası bir tepki hakkında temasları olup olmadığı sorusuna cevap verdi.
Saldırıyı Esad rejiminin düzenlediğine dair şüphe bulunmadığını vurgulayan yetkili, “ABD, müttefikleri ve ortakları ile Suriye’deki güvenlik durumu hakkında aralıksız temas halinde ama daha fazla detay veremem.” dedi.
PAPAZ BRUNSON DAVASI
ABD'li yetkili, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın İzmir'deki duruşmasını ABD Dışişleri Bakanlığından bir temsilcinin de takip etmesini beklediklerini söyledi.
"Brunson’ın suçlu olduğuna dair bir kanıt görmediklerini" savunan yetkili, "Saygı duyduğumuz Türk yargısının doğru olanı yapmasını ve adaletin yerine gelmesiyle bu kişilerin ailelerine kavuşmasını bekliyoruz." diye konuştu.
"PATRIOT GÖRÜŞMELERİ HAREKETLENDİ"
Amerikalı yetkili, Türkiye’nin Patriot savunma sistemleri alması konusunda taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü de bildirdi.
“Türk hükümetinin Patriot seçeneği konusunda çok ilgili” olduğunu dile getiren yetkili, S-400 sistemleri hakkında endişeleri bulunduğunu aktardı.
ABD Kongresinden geçen yaptırımlarla ilgili yasanın Türkiye’yi değil, Rusya’yı hedef aldığını kaydeden yetkili, bir NATO ülkesinin Rusya’dan silah temin etmesinin ittifakın güvenliğine zarar vereceğini iddia etti. Türkiye’nin istediği silahı alma hakkı bulunduğunu söyleyen Amerikalı yetkili, bir Rus sisteminin NATO bölgesinde bulunmasından endişe duyduklarını belirtti.
Yetkili, “ABD ile Türkiye arasında Patriotlarla ilgili görüşmeler yıllardır sürüyordu ama son aylarda hareketlendi.” dedi.
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