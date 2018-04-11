ABD'li yetkili: 'Suriye'ye verilecek tepki konusunda Ankara ile temas halindeyiz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'li yetkili: 'Suriye'ye verilecek tepki konusunda Ankara ile temas halindeyiz'
GeriDünya ABD'li yetkili: 'Suriye'ye verilecek tepki konusunda Ankara ile temas halindeyiz'
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
11.04.2018 - 17:03, Son Güncelleme:

ABD'li yetkili: 'Suriye'ye verilecek tepki konusunda Ankara ile temas halindeyiz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'li yetkili: 'Suriye'ye verilecek tepki konusunda Ankara ile temas halindeyiz'

ABD'li bir üst düzey yetkili, Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası ABD'nin olası tepkisi konusunda Türkiye dahil müttefikleriyle aralıksız temas halinde olduklarını söyledi.

Amerikalı üst düzey bir yetkili, bir grup gazetecinin ABD-Türkiye ilişkileri ve bölgesel konulardaki sorularını yanıtladı.

İki ülke arasında bir dizi mesele hakkındaki temasların birçok konuda her gün devam ettiğini belirten yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki kimyasal silah saldırısı sonrası 24-48 saat içinde tepki göstereceğini açıklamasından sonra Türk yetkililerle olası bir tepki hakkında temasları olup olmadığı sorusuna cevap verdi.

Saldırıyı Esad rejiminin düzenlediğine dair şüphe bulunmadığını vurgulayan yetkili, “ABD, müttefikleri ve ortakları ile Suriye’deki güvenlik durumu hakkında aralıksız temas halinde ama daha fazla detay veremem.” dedi.

PAPAZ BRUNSON DAVASI

ABD'li yetkili, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın İzmir'deki duruşmasını ABD Dışişleri Bakanlığından bir temsilcinin de takip etmesini beklediklerini söyledi.
"Brunson’ın suçlu olduğuna dair bir kanıt görmediklerini" savunan yetkili, "Saygı duyduğumuz Türk yargısının doğru olanı yapmasını ve adaletin yerine gelmesiyle bu kişilerin ailelerine kavuşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"PATRIOT GÖRÜŞMELERİ HAREKETLENDİ"

Amerikalı yetkili, Türkiye’nin Patriot savunma sistemleri alması konusunda taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü de bildirdi.
“Türk hükümetinin Patriot seçeneği konusunda çok ilgili” olduğunu dile getiren yetkili, S-400 sistemleri hakkında endişeleri bulunduğunu aktardı.
ABD Kongresinden geçen yaptırımlarla ilgili yasanın Türkiye’yi değil, Rusya’yı hedef aldığını kaydeden yetkili, bir NATO ülkesinin Rusya’dan silah temin etmesinin ittifakın güvenliğine zarar vereceğini iddia etti. Türkiye’nin istediği silahı alma hakkı bulunduğunu söyleyen Amerikalı yetkili, bir Rus sisteminin NATO bölgesinde bulunmasından endişe duyduklarını belirtti.

Yetkili, “ABD ile Türkiye arasında Patriotlarla ilgili görüşmeler yıllardır sürüyordu ama son aylarda hareketlendi.” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

ABD'li yetkili: 'Suriye'ye verilecek tepki konusunda Ankara ile temas halindeyiz'