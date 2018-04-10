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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
CANSU ÇAMLIBEL - WASHINGTON
10.04.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

ABD'li yetkili: Bu tür kimyasal silahları ancak Suriye rejimi Rusya’nın desteğiyle kullanabilir

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD'li yetkili: Bu tür kimyasal silahları ancak Suriye rejimi Rusya’nın desteğiyle kullanabilir

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Doğu Guta’da kimyasal saldırı şüphesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz." diyen Nauert, "Kimyasal Silahları Önleme Örgütü bölgeye gitti. Kimyasal silahların tespiti konusunda altın standarda sahipler. Dolayısıyla mutlaka onların elde ettikleri bulgulara bakacağız." diye konuştu. Nauert, "ABD’nin bu konuda kendi mekanizmaları ve istihbarat çalışmaları da var." dedi. Nauert kameralar karşısında doğrudan ‘Esad yönetimi’ ifadesini kullanmadı ancak üst düzey bir ABD Dışişleri yetkilisi, kimyasal saldırıyı Rusya’nın desteğiyle Suriye rejiminin yaptığı konusunda bir şüpheleri olmadığını söyledi

Bütün dünya ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye müdahale kararını beklerken Washington hareketli. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüşen Başkan Trump, bugün de İngiltere Başbakanı Theresa May ile konuştu. Öte yandan ABD Savunma Bakan Yardımcısı John Sullivan da iki günde iki kez İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ülkesinin Suriye’de kimyasal silah kullanımına koordineli bir tepki üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Sözcü Heather Nauert salı günkü basın brifinginde Suriye’de konusunda kararını vermek için ABD yönetiminin ne beklediğine ilişkin soruları yanıtladı. Nauert, Kimyasal Silahları Önleme Örgütü (OPCW) heyetinin sahada çalışmaya ve Birleşmiş Milletlerdeki oylamaya dikkat çekti ancak Washington’ın kimseyi beklemeden bir karar alma ihtimali konusunda da kapıyı açık bıraktı.

AVRUPA İLE KOORDİNELİ TEPKİ ARAYIŞI

Nauert basın brifinginde şunları söyledi:

-Başkan Trump İngiltere Başbakanı May ile konuştu, dün de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuşmuştu. Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz .

-Kimyasal Silahları Önleme Örgütü’nün (OPCW) nihayetinde bölgeye ulaşmış olmasını memnuniyetle karşıladık. OPCW bu tür delillerin toplanması konusunda güvendiğimiz bağımsız bir kurum ve kimyasal silahların tespitinde altın bir standarda sahip. O kadar tehlikeli bir savaş bölgesinde delil toplamak çok zor bir iş, tabii sonrasında analiz edilecek.

-Ancak bu onların (OPCW) çalışmasının bitmesini bekleyeceğimiz anlamına da gelmiyor. ABD hükümetinin bu alanda kendi mekanizmaları da var, şu an detayına girmeyeceğim istihbarat faaliyetleri var. Dost ve müttefiklerimizle istihbarat paylaşıyoruz, dost ve müttefiklerimiz de bizimle istihbarat paylaşıyor.

NAUERT: ‘BU TÜR SİLAHLARA ANCAK BELLİ AKTÖRLER ULAŞABİLİR’

-Biliyorsunuz bugün BM’de ortak bir araştırma komisyonu kurulması meselesi tartışılıyor. Bu tür bir organa saldırıda sadece tam olarak neyin kullandıldığını değil kimin kullandığını da tespit etmek için ihtiyacımız var.

-Saldırıda bir tür kimyasal kullanıldığını biliyoruz, kimyasal kullanıldı. Ancak bugün itibarıyla henüz hangi kimyasalın kullanıldığını bilmiyoruz.

-Bu tür kimyasal silahlara sadece belli aktörlerin erişiminin olduğunu biliyoruz. Bu tür kimyasal silahların taşınması da ancak belli aktörler tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün bunlara ilişkin bilgimiz var.

ÜST DÜZEY YETKİLİ: SURİYELİ MUHALİFLERİN KİMYASALLARI TAŞIYACAK MEKANİZMASI YOK

Nauert kameralar karşısında doğrudan ‘Esad yönetimi’ ifadesini kullanmadı ancak üst düzey bir ABD Dışişleri yetkilisi, kimyasal saldırıyı Rusya’nın desteğiyle Suriye rejiminin yaptığı konusunda bir şüpheleri olmadığını söyledi.

Üst düzey yetkili, Rusya’nın kafaları karıştırmak için saldırıyı Suriyedeki bazı muhalif grupların yaptığı gibi balon haberler yaymaya çalıştığını ileri sürdü. Yetkili şöyle dedi: ‘Muhalif grupların bu tür silahları taşıyacak mekanizmaları yok. Bunun ancak Rusya’nın desteğiyle Suriye hükümeti tarafından yapılabileceğini biliyoruz’ dedi.

 

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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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