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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP images
12.02.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

ABD’li ünlü sunucu Hegseth 10 yıldır ellerini yıkamıyor

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ABD’li ünlü sunucu Hegseth 10 yıldır ellerini yıkamıyor

ABD'nin en büyük televizyon kanallarından Fox'un haber sunucularından biri olan Pete Hegseth, canlı yayında 10 yıldır ellerini yıkamadığını itiraf etti.

Princeton Üniversitesi'nden 2003 yılında mezun olan ve ardından Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Hegseth, çıplak gözle göremediği için mikropların gerçek olmadığını düşündüğünü söyledi.

Kendini korumak için aşı olduğunu söyleyen Hegseth, 2019 yılında "canlı yayın dışında söylediklerini canlı yayında da söyleme" kararı aldığını belirtti.

Kendisiyle beraber programı sunan meslektaşları Ed Henry ve Jedediah Bila'nın kalan pizza parçalarını yemesiyle ilgili şaka yapmaları üzerine Hegseth bu sözleri sarf etti.

Hegseth'in sözlerine kimi sosyal medya kullanıcıları mikropların abartıldığını söyleyerek destek verirken kimileri ise elleri yıkamanın hijyen için gerekli bir şey olduğu yorumunu yaparak karşı çıktı.

Hegseth, daha sonra USA Today'e yaptığı açıklamada bu sözleriyle şaka yaptığını belirtti:

"İnsanların ceplerinde şişelerce Purell (el temizleme jeli) ile dolaştıkları bir toplumda yaşıyoruz, ellerini günde 19 bin defa yıkarlarsa hayatlarını kurtaracaklarını düşünüyorlar.

"Tabii ki kendime bakıyorum ancak bazı şeylerle ilgili olarak bu kadar takıntılı davranmıyorum."

Hegseth, sözlerine gelen tepkilere karşılık insanların bazı şeyleri 'kafalarının patlamasına yol açacak kadar çok ciddiye aldığı' yorumunda bulundu.

TRUMP'IN EL YIKAMA TAKINTISI VAR

ABD merkezli Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre elleri düzenli olarak yıkamak mikroplardan arınmak ve hastalıktan korunmak için alınabilecek en iyi önlemlerden biri.

Fox televizyon kanalına sıkça röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, birçok defa mikroplara karşı aşırı derecede takıntılı olduğunu itiraf etmişti.

1997 yılında yazdığı kitapta Trump, Amerikan toplumunun gereksiz yere çok fazla el sıkıştığını, kendisinin ise temiz el takıntısı olduğu için mümkün oldukça sık ellerini yıkadığını söylemişti.

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