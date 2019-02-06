ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'den 'gezegeni kurtarmak için az et tüketin' çağrısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'den 'gezegeni kurtarmak için az et tüketin' çağrısı
GeriDünya ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'den 'gezegeni kurtarmak için az et tüketin' çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
06.02.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'den 'gezegeni kurtarmak için az et tüketin' çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'den 'gezegeni kurtarmak için az et tüketin' çağrısı

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, katıldığı etkinlikte iklim değişikliği ile mücadele ve dünyanın kurtarılabilmesi için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve "kırmızı et tüketiminin azaltılması" çağrısı yaptı.

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Lancet dergisi ve Eat platformunun "gıda, gezegen ve sağlık" üzerine hazırladığı raporunun tanıtıldığı etkinliğe katıldı.

Gıda üretiminin çevresel sorunların merkezinde olduğuna dikkati çeken Baldwin, beslenme alışkanlığının değiştirilmesi ve daha az kırmızı et tüketimi ile iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlanacağını ve dünyanın kurtarılabileceğini söyledi.

KIRMIZI ETİN KÜRESEL TÜKETİMİNİN YÜZDE 50 AZALTILMASI GEREK

Gıda üretiminin çevresel bozulmanın en büyük nedenlerinden biri olarak görülen raporda ise küresel gıda üretiminin iklim istikrarını ve ekosistem direncini tehdit ettiği ve çevresel bozulmayı tetikleyen itici bir güç olduğu belirtiliyor.

Beslenme ve gıda üretiminde acil radikal değişiklikler yapılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, kırmızı et ve şeker gibi gıdaların 2050 yılına kadar küresel tüketiminin yüzde 50 azaltılması, meyve, sebze, kabuklu yemiş ve baklagil tüketiminin ise iki kat artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Rapora göre her geçen gün artan dünya nüfusunun sürdürülebilir gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için gıda üretiminin gezegenin ekolojik dengesi dikkate alınarak yapılması gerekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması