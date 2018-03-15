ABD'li terörist Afrin'de öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye katılan ABD vatandaşı Jake Klipsch'in Afrin'de öldürüldüğü öğrenildi.
Terör örgütü YPG'ye katılan ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan yabancı uyruklu teröristlerle ilgili haberler medyada sık sık yer alıyordu.
ESKİ ABD ASKERİ
Terör örgütü YPG saflarına katılan eski asker Jake Klipsch'in Afrin'de öldürüldüğü ortaya çıktı.
Bilindiği üzere YPG'ye katılan ABD vatandaşlarının büyük bir kısmı, eski ABD ordu mensuplarından oluşuyor.
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