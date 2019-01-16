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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA
16.01.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

ABD'li senatörün skandal paylaşımına Büyükelçi Kılıç'tan sert tepki

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ABD'li senatörün skandal paylaşımına Büyükelçi Kılıç'tan sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Senatörü Marco Rubio, terör örgütü FETÖ savunuculuğuyla dikkat çeken NBA oyuncusu Enes Kanter’e kucak açmasını, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç “utanç verici” olarak değerlendirdi.

ABD'nin Florida Senatörü Marco Rubio, FETÖ terör örgütü savunuculuğuyla dikkat çeken Türkiye’nin 'Kırmızı Bülten' çıkarılması için hazırlıklara başladığı NBA oyuncusu Enes Kanter’e kucak açtı. Rubio, Enes Kanter ile Washington’da bir araya geldi. Senatör Rubio, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Bu genç adamın Türk vatandaşı arkadaşlarının haklarını savunmak için gösterdiği cesaretten etkilendim. Bugün Enes Kanter ile toplantı yapmaktan onur duydum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye’deki insan hakları ihlallerini tartıştık” dedi.

BÜYÜKELÇİ KILIÇ’TAN CEVAP GECİKMEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Senatör Rubio’nun paylaşımına sert tepki gösterdi. Rubio’nun Twitter'daki paylaşımının altına yorum yazan Kılıç, "Demokratik olarak seçilen bir senatör, 2016 yılında Türk demokrasisini hedef alan bir terörist grubun karalama kampanyasını destekliyor. Çok utanç verici” ifadelerine yer verdi.

Bu arada senatörün paylaşımına ABD’de yaşayan bazı Türklerde yorum yazarak tepkilerini ortaya koydu.

Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, 'Kırmızı Bülten' çıkarılması için başvuru yapılmıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu ? (16.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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