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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.08.2019 - 06:56, Son Güncelleme:

ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı

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ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı

ABD'li senatörler Christopher Coons ve Lindsey Graham, Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını öngören yeni bir yasa tasarısı sundu.

Demokrat ve Cumhuriyetçi iki senatörün ortak sunduğu söz konusu tasarının, geçen ay Temsilciler Meclisinden geçen yasa tasarısı ile benzerlik göstermesi dikkati çekti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden Kaşıkçı cinayetine karışan Suudi yetkililerin tespit edilmesi istenen tasarıda, belirlenen isimlere vize yasağı getirilmesi ve ABD'ye girişlerinin engellenmesi konusunda da Trump yönetimine çağrıda bulunuldu.

Tasarıya ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulunan Senatör Graham, "Bu tasarı Suudi yönetimine Kaşıkçı cinayetinin cezasız kalmayacağını hatırlatan yeni bir mesajdır. Bu cinayette rol aldıysan, ABD'ye gelemezsin. Bu tasarının amacı budur." değerlendirmesinde bulundu.

Senatör Coons de ABD'nin dış politikasının sadece ekonomik ve güvenlik çıkarlar doğrultusunda çizilemeyeceğini vurguladı.

Coons, "Değerlerimiz, çıkarlarımızdan daha önemli değilse bile, en azından eşittir. Suudi Arabistan ile uzun bir tarihimiz var ama Başkan, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu kıdemli yöneticileri sorumlu tutmakta başarısız oldu. Bu tasarı, ABD'nin insan hakları ihlallerine göz yummayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

CİNAYETTE SUUDİ ARABİSTAN'IN ROLÜ

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından cinayete ilişkin hazırlanan raporlarda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporlarda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

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