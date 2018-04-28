ABD’li senatörlerden F-35 teslimatını durdurma hamlesi
ABD’de üç Senatör, proje ortağı olduğu halde Türkiye’ye F-35 savaş uçağı teslimatını engellemek için yasa teklifi hazırladı.
Yasa teklifinde gerekçe olarak Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alacak olması ve Amerikalı rahip Andrew Brunson’un Türkiye’de yargılanması gösteriliyor. Yasa teklifinin altında imzası bulunan üç isim de Türkiye’de FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Brunson davasını yakından izliyor.
‘NATO GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE’ İDDİASI
Cumhuriyetçi Thom Tillis’le birlikte yasa teklifini hazırlayan diğer iki isim Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ile Demokrat Senatör Jeanne Shaheen. Yasa teklifi metninde Türkiye’nin NATO ile uyumluluğu bozacak, NATO’nun kabiliyetlerini düşman aktörlere ifşa edecek ve NATO üyesi tüm ülkelerin genel güvenliğini zedeleyecek adımlar attığı öne sürülüyor. Metinde Türkiye’nin ABD tarafından yaptırım uygulanan yabancı bir ülkeden savunma ürünü almak arayışında olduğu belirtilirken birden fazla ABD vatandaşının Türkiye’de haksız ve hukuksuz olarak tutuklandığı iddia ediliyor.
TÜRKİYE PROJE ORTAĞI
Lockheed Martin firması tarafından geliştirilen ve F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dokuz üretim ortağı bulunuyor. Yüksek teknoloji ürünü uçakların bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor.
Türkiye, radara yakalanmama özelliği olan F-35 uçaklarından 100’den fazla satın almayı planlıyor. F-35 için parça üretimi sağlayan Türkiye’nin ilk F-35’i bir yıl içinde teslim alması bekleniyor.
Üç senatörün sunduğu tasarı, F-35’lerin Türkiye’ye sevkiyatının sınırlandırılmasını ve Ankara’nın F-35’lerin bakımı ve desteklenmesini sağlamak için ihtiyacı olacak fikri mülkiyet ve teknik verileri almasının kısıtlanmasını öngörüyor.
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