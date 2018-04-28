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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
28.04.2018 - 00:54, Son Güncelleme:

ABD’li senatörlerden F-35 teslimatını durdurma hamlesi

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD’li senatörlerden F-35 teslimatını durdurma hamlesi

ABD’de üç Senatör, proje ortağı olduğu halde Türkiye’ye F-35 savaş uçağı teslimatını engellemek için yasa teklifi hazırladı.

Yasa teklifinde gerekçe olarak Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alacak olması ve Amerikalı rahip Andrew Brunson’un Türkiye’de yargılanması gösteriliyor. Yasa teklifinin altında imzası bulunan üç isim de Türkiye’de FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Brunson davasını yakından izliyor.

‘NATO GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE’ İDDİASI
Cumhuriyetçi Thom Tillis’le birlikte yasa teklifini hazırlayan diğer iki isim Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ile Demokrat Senatör Jeanne Shaheen. Yasa teklifi metninde Türkiye’nin NATO ile uyumluluğu bozacak, NATO’nun kabiliyetlerini düşman aktörlere ifşa edecek ve NATO üyesi tüm ülkelerin genel güvenliğini zedeleyecek adımlar attığı öne sürülüyor. Metinde Türkiye’nin ABD tarafından yaptırım uygulanan yabancı bir ülkeden savunma ürünü almak arayışında olduğu belirtilirken birden fazla ABD vatandaşının Türkiye’de haksız ve hukuksuz olarak tutuklandığı iddia ediliyor.

TÜRKİYE PROJE ORTAĞI
Lockheed Martin firması tarafından geliştirilen ve F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dokuz üretim ortağı bulunuyor. Yüksek teknoloji ürünü uçakların bazı parçaları Türkiye’de üretiliyor.

Türkiye, radara yakalanmama özelliği olan F-35 uçaklarından 100’den fazla satın almayı planlıyor. F-35 için parça üretimi sağlayan Türkiye’nin ilk F-35’i bir yıl içinde teslim alması bekleniyor.

Üç senatörün sunduğu tasarı, F-35’lerin Türkiye’ye sevkiyatının sınırlandırılmasını ve Ankara’nın F-35’lerin bakımı ve desteklenmesini sağlamak için ihtiyacı olacak fikri mülkiyet ve teknik verileri almasının kısıtlanmasını öngörüyor.

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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