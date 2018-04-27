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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.04.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

ABD'li senatörler F-35 teslimatını durdurmak için yasa teklifi sundu

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD'li senatörler F-35 teslimatını durdurmak için yasa teklifi sundu

ABD Kongresi’nden iki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat senatör, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını engellemek için bir yasa teklifi sundu.

ABD Senatosu uzun bir süredir Rus yapımı S-400 füzelerinin satın alınmasının Türkiye’nin proje ortağı olmasına rağmen teslimatını riske atabileceğini tartışıyordu. Ancak dün sunulan yasa tasarısında gerekçe olarak S-400’lerin yanı sıra Türkiye’de tutukluluğu devam eden Amerikan vatandaşları da gösterildi. Yasa teklifinin altında imzası bulunan üç isim de Pastör Andrew Brunson davasını yakından takip eden senatörler. Brunson’ın Kuzey Carolina’dan hemşerisi olan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis Türkiye’ye giderek 16 Nisan’da Brunson’ın ilk hakim karşısına çıktığı duruşmayı takip etmişti.

‘AMERİKA BRUNSON’I UNUTMUYOR’
Tillis’le birlikte yasa teklifini hazırlayan diğer iki isim Oklahoma’dan Cumhuriyetçi senatör James Lankford ile New Hampshire’dan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen. Teklif sunulmadan hemen önce Brunson davasının gidişatıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptıkları öğrenildi. Tillis neden bu adımı atma gereği duyduklarına şu sözlerle açıklık getirdi: ‘Amerika, Türk hükümeti tarafından haksız bir biçimde tutuklanan Andrew Brunson ve diğer Amerikan vatandaşlarını unutmuyor. Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD Türkiye’nin karşı karşıya olduğu kendine has ulusal güvenlik tehditlerini anlıyor. Ancak Türkiye’de yasalara uyan Amerikan vatandaşlarının haklarından mahrum edilmesi iki ülke arasındaki ilişkiyi zedeliyor. Erdoğan hükümeti Kongre’nin Amerikan vatandaşlarının çıkarlarını korumak için F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimini durdurmak da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alacaktır.’

NATO GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE İDDİASI
Yasa teklifi metninde Türkiye’nin NATO ile uyumluluğu bozacak, NATO’nun kabiliyetlerini düşman aktörlere ifşa edecek ve NATO üyesi tüm ülkelerin genel güvenliğini zedeleyecek adımlar attığı öne sürülüyor. Metinde Türkiye’nin ABD tarafından yaptırım uygulanan yabancı bir ülkeden savunma ürünü almak arayışında olduğu belirtilirken birden fazla ABD vatandaşının Türkiye’de haksız ve hukuksuz olarak tutuklandığı vurgulanıyor.

Hafta başında Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’ndeki bir panelde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyaset Planlama ekibinden Albay Richard Outzen, S-400’lerin satın alımının neden F-35’lerin teslimini etkileyebileceğini anlatırken Rusların S-400 bataryalarını yerleştirmek için Türkiye’ye getireceği radarın neden olacağı istihbarat riskine dikkat çekmişti.

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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