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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.01.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

ABD'li senatör Warren 2020 seçimleri için keşif komitesi oluşturdu

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ABD'li senatör Warren 2020 seçimleri için keşif komitesi oluşturdu

Demokrat senatör Elizabeth Warren, seçim kampanyası için bağış toplama ve personel istihdamına izin veren keşif komitesi oluşturduğunu duyurdu.

Demokratların önde gelen isimlerinden Massachusetts Eyaleti Senatörü Elizabeth Warren, 2020 ABD Başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesi oluşturduğunu duyurdu.

ABD 2020 Başkanlık seçimleri için ABD Başkanı Donald Trump'ın rakipleri belli olmaya başladı.

Warren, destekçilerine gönderdiği elektronik postada, 2020 ABD Başkanlık yarışı için bir keşif komitesi oluşturduğunu duyurdu.

"BUGÜN BAŞKANLIK İÇİN KEŞİF KOMİTESİ KURUYORUM"

Başkanlık seçim yarışı sürecinin ilk önemli adımı olarak görülen keşif komitesinin oluşturulması, kampanya için bağış toplama ve personel istihdamına izin veriyor.

İlk seçim mesajı olarak değerlendirilen kısa bir video da yayınlayan Warren, ailesinin geçmişini ve düşüncelerini açıkladı.

Warren, "Farkımız ne olursa olsun, çoğumuz aynı şeyi istiyor. Çok çalışabilmek, aynı kurallara göre oynamak ve sevdiğimiz insanlarla ilgilenebilmek. Bunun için mücadele ediyorum ve bugün Başkanlık için keşif komitesi kuruyorum.” ifadelerini kullandı.

69 yaşındaki senatör, Başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunu da 2019 yılı başlarında resmen yapacağını belirtti.

TRUMP'I KOLTUĞUNDAN EDEBİLECEK BİRİ

Warren, yaklaşık 10 yıl önce çıkan ekonomik krizde büyük bankalara ve kontrolsüz kapitalizme yönelttiği sert eleştiriler ile gündeme gelmişti.

Tüketicilerin korunması çağrıları yaparak halkın sempatisini kazanan Warren, liberal düşünceleri nedeniyle zaman zaman Obama yönetimi ile de ters düşmüştü.

Demokratlar'ın en önde gelen figürlerinden olan Warren, ABD Başkanı Donald Trump’ı koltuğundan edebilecek biri olarak görülüyor.

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