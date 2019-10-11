ABD'li Senatör Graham Hulusi Akar'la konuştuğunu sandı: YPG/PKK Türkiye'ye tehdittir
Rusya'da sık sık siyasetçileri sahte telefon görüşmeleri ile alaya alan ünlü ikili Aleksey Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov'in geçtiğimiz ağustos ayında, bugünlerde terör örgütü YPG/PKK'nın savunuculuğunu üstlenen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı arayarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak konuştukları ve görüşmede Graham'ın, terör örgütü YPG/PKK'yı büyük bir sorun olarak nitelediği kayıtlar ortaya çıktı.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na sert sözlerle karşı çıkan ve terör örgütü YPG/PKK'nın savunuculuğunu üstlenen ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, geçtiğimiz aylarda Hulusi Akar ile yaptığını düşündüğü görüşmenin kaydı basına sızdı.
Kendini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olarak tanıtan Rus şakacı Aleksey Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Graham, "YPG/PKK sorununuz büyük bir problem. Başkan Trump'a selefi Obama'nın YPG/PKK'ya güvenerek büyük bir hata yaptığını söyledim. Endişe duyduğum her şey gerçekleşti ve şimdi Türkiye'nin Suriye'deki bu tehditten korunmasını garanti altına almalıyız. Açık söylemek gerekirse YPG/PKK sorununu anlayışla karşılıyorum, Başkan Trump da böyle düşünüyor." dedi.
İkili ilk görüşmeden birkaç gün sonra tekrar Senatör Graham'ı arayarak Türkiye ve ABD arasındaki F-35 gerilimi hakkında konuştu.
Senatör Graham, "Türkiye ile daha iyi ilişkiler istiyoruz. Başkan Trump da tam olarak bunu istiyor." dedi ve Türkiye'nin Rusya'da S-400 alma kararını tekrar gözden geçirmesini talep etti.
Graham ayrıca, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyorum. Başkan Trump'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü biri olduğuna inanıyorum, güçlü insanlarla anlaşmamız gerekiyor" dedi.
ABD'li Senatör, Gülen konusunu yakından takip eden Trump'ın, Halk Bank davasıyla da yakından ilgilendiğini kaydetti.
Graham'ın basın sözcüsü Kevin Bishop, ABD'li Senatörün bahsi geçen konuşmasını doğruladı ve, "Senatör Graham'ı kandırmaya yönelik çok sayıda girişimi engellemede başarılı olduk fakat bir tanesi gözden kaçmış," ifadesini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÜRÜST DEĞİL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senatör Lindsey Graham'ın çelişkili ifadeleri için şu sözleri söylemişti:
Bu beyefendi (Lindsey Graham) dürüst bir insan değil. Çünkü BM Genel Kurulunda randevu istedi, verdim, görüştük. Bu görüşmelerde de edindiğim izlenim vardı. Hatta daha önce Türkiye’ye geldiğinde de Külliye’de kendisiyle görüştüm. Kendisine ekranda PYD/YPG’ye karşı verdiğimiz mücadelenin ne olduğunu, bu mücadelede Afrin olayının nasıl geliştiğini anlattım. Bunların birçok şeyden de haberi yok. Teröristlerin tünellerinden falan haberleri yok. Döndükten sonra bunların bir terör örgütü olduğunu, bunların Kürtlerle alakası olmadığına dair mesajları, söylediği sözler vardı. Şimdi ise garip garip açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklama Sayın Trump’ı zora sokacak bir açıklama.
"YENİLİR YUTULUR DEĞİL"
Ben şunu açıklamak zorundayım. Ne biliyorsam dobra dobra söylüyorum. Yanımda tutuyor Sayın Trump’ı arıyor. Trump o esnada uçakta. Seçim kampanyası kapsamında Houston'a gidiyordu. Biz tabi uçakta Sayın Trump ile konuştuk. “Bugün döneceğim yarın da görüşeceğiz” dedi. Daha sonra, Sayın Turmp'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Trump açıklamaları yaptıktan sonra Lindsey bu açıklamaları yapıyor. Yenilir yutulur değil. Siyaset, dürüstlük üzerine yapılırsa prim kaydeder, yapılmazsa sen de edindiğin arkadaşlarını kaybedersin.
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