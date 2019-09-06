ABD’li öğretmenlere ‘silah kapma’ eğitimi
ABD’nin San Francisco şehri son yıllarda onlarca cana mal olan bireysel silahlanmaya karşı ilk darbeyi indirse de ülke çapında birçok eyalet ve kentte bu yönde henüz herhangi bir adım atılmış değil. Bu durum, özellikle saldırıların odağına oturan lise ve kolejlerde çalışanları kendi önlemlerini almaya itiyor.
Ülke çapında birçok öğretmen ‘silaha karşı savunma’ eğitimi alıyor. Bunlardan biri de dün haber ajanslarına yansıdı. Utah eyaletinin Provo kentinde öğretmenlere oyuncak tabanca ve otomatik tüfeklerle verilen ‘aktif bir silahlı saldırganın nasıl etkisiz hale getirileceği’ eğitimi fotoğraflara böyle yansıdı.
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