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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

ABD'li Müslümanlar'dan Maryland eyaletine 'İsrail'e boykot' davası

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ABD'li Müslümanlar'dan Maryland eyaletine 'İsrail'e boykot' davası

ABD'nin Maryland eyaleti yönetimine, İsrail'i boykot eden şirket ve bireylere kamu ihaleleri verilmesini yasaklayan yasa sebebiyle dava açıldı.

Maryland eyaletinde yaşayan bir grup Müslüman, eyalet yönetimini, İsrail ve İsrail'in Filistin'i işgalinin boykot edilmesini yasaklayan ve iş yaptığı kişilerin "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketiyle bağının bulunmamasını öngören bir yasası sebebiyle mahkemeye verdi.

Yazılım Mühendisi Şakib Ali, bu maddeden dolayı mağdur olması nedeniyle, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ile birlikte, yasanın ABD anayasasının düşünce özgürlüğü maddesini çiğnediğini gerekçe göstererek dava açtı.

Ali açıklamasında, Maryland belediyesiyle geliştirdiği hayat sigortası poliçelerini değerlendiren bir program kapsamında iş anlaşması yaptığını fakat anlaşmanın bir parçası olarak söz konusu maddeye imza atması istendiğini kaydetti.

Maddeyi imzalamayı reddettiğini kaydeden Ali, "Reddettim çünkü, Filistinliler özgür değil ve vahşi bir askeri yönetim altında yaşamlarını sürdürüyor. Ben ise bu işgal son bulana kadar İsrail'i boykot etmeye devam edeceğim. Bu benim ABD anayasası tarafından korunmakta olan bir hakkımdır." ifadelerini kullandı.

ABD'deki 26 eyalet, 2005 yılında 170 Filistinli sivil toplum kuruluşu tarafından İsrail'i Filistin topraklarının işgalini boykot etmek amacıyla kurulan BDS'yi "Yahudi aleyhtarı" olmakla suçlamış ve BDS ile ilişkili olan kişilerin devlet kurumlarıyla iş yapmasını engelleyen kanunlar geçirmişti.

İlk kez ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2017'de imzalanan BDS karşıtı yasa, daha sonra Maryland, Arizona, Kuzey Carolina, Pennsylvania, New Jersey ve Ohio gibi büyük eyaletler tarafından da kabul edilmişti.

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