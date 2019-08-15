ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili flaş iddia
ABD'de geçtiğimiz hafta hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi raporu basına sızdı. Rapora göre Epstein'in boynunda çok sayıda kırık var.
ABD'nin önde gelen gazetesi Washington Post'un haberine göre Jeffrey Epstein'in boynunda çok sayıda kırık olduğu ifadeleri dikkat çekti.
ABD basınına yansıyan haberlerde 66 yaşındaki Epstein'in kendini astığı iddia ediliyor.
Jeffrey Epstein'in otopsi sonucu ölüm şekliyle uyuşuyor. Fakat habere göre, bu bulgular bir başkası tarafından boğulması halinde de oluşmuş olabilir. Özellikle bu yaşlardaki insanlarda kavga ve boğuşma esnasında da oluşabilecek bir durum olduğu ifade edildi.
Haberde "Bu türden kırıklar kendilerini asanlarda ortaya çıkabilir. Ama boğularak öldürülenlerde daha yaygındır" görüşü dikkat çekti.
Epistein'in, boyunda adem elması olarak bilinen bölgenin yakınında yer alan "dil kemiği" olarak bilinen kemiğinin kırıldığı belirtildi.
66 yaşındaki Epstein, seks ticareti suçlamasıyla hapishanede bulunuyordu. Suçlamalar 18 yaşından küçükleri kapsıyordu.
ABD Başkanı Donald Trump ile tanışıklığı bulunan ABD'li milyarder Epstein'in ölümü, öldürüldüğüne hatta ölmediğine ve hapisten kaçtığına dair pek çok iddiayı da beraberinde getirmişti.
Hapishane görevlilerinin üç saat boyunca hücreyi kontrol etmeyerek yönetmelik ihlali yaptığı belirtiliyor.
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