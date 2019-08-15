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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
15.08.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili flaş iddia

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ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili flaş iddia

ABD'de geçtiğimiz hafta hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi raporu basına sızdı. Rapora göre Epstein'in boynunda çok sayıda kırık var.

ABD'nin önde gelen gazetesi Washington Post'un haberine göre Jeffrey Epstein'in boynunda çok sayıda kırık olduğu ifadeleri dikkat çekti.

ABD basınına yansıyan haberlerde 66 yaşındaki Epstein'in kendini astığı iddia ediliyor.

Jeffrey Epstein'in otopsi sonucu ölüm şekliyle uyuşuyor. Fakat habere göre, bu bulgular bir başkası tarafından boğulması halinde de oluşmuş olabilir. Özellikle bu yaşlardaki insanlarda kavga ve boğuşma esnasında da oluşabilecek bir durum olduğu ifade edildi.

Haberde "Bu türden kırıklar kendilerini asanlarda ortaya çıkabilir. Ama boğularak öldürülenlerde daha yaygındır" görüşü dikkat çekti.

Epistein'in, boyunda adem elması olarak bilinen bölgenin yakınında yer alan "dil kemiği" olarak bilinen kemiğinin kırıldığı belirtildi.

66 yaşındaki Epstein, seks ticareti suçlamasıyla hapishanede bulunuyordu. Suçlamalar 18 yaşından küçükleri kapsıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump ile tanışıklığı bulunan ABD'li milyarder Epstein'in ölümü, öldürüldüğüne hatta ölmediğine ve hapisten kaçtığına dair pek çok iddiayı da beraberinde getirmişti.

Hapishane görevlilerinin üç saat boyunca hücreyi kontrol etmeyerek yönetmelik ihlali yaptığı belirtiliyor. 

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