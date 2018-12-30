ABD'li komutanlardan şok tavsiye: 'Silahlar YPG’de kalsın’
Washington yönetiminin Suriye’den çekilme kararı sonrası, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye verilmiş Amerikan silahlarının akıbeti belirsizliğini koruyor. Reuters haber ajansına göre sahadaki ABD’li komutanlar, bunların YPG’de kalması yönünde Pentagon’a tavsiye veriyor. Nihai kararı ise ABD Başkanı Trump verecek.
ABD yönetiminin Suriye’deki askeri varlığını çekeceği açıklaması sonrası en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verilen Amerikan silahlarının akıbeti tartışma konusu olmaya devam ediyor. Türk tarafı, çekilmeye ilaveten ABD’nin verilen silahları da YPG’den geri alması gerektiği görüşünü öne sürerken, İngiliz Reuters’a konuşan ve adı açıklanmayan dört ABD’li yetkili, Suriye’den çekilmenin planlamasını yapan Amerikalı komutanların SDG’deki Amerikan silahlarının bu örgütte kalmasını tavsiye ettiklerini aktardı.
KARARI TRUMP VERECEK
Bu yetkililerden üçü, söz konusu tavsiyenin Amerikan ordusunun taslak planı üzerine tartışmaların bir parçası olduğunu kaydetti. Reuters, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Beyaz Saray’a tavsiyesinin ne olacağının belirsiz olduğunu aktardı. Plan, ilerleyen günlerde Beyaz Saray’a sunulacak ve ABD Başkanı Donald Trump nihai kararı verecek. Reuters’a göre Pentagon kaynakları, bu silahlara ne olacağına dair yorum yapmanın erken olduğunu da ekledi. Pentagon’dan önceki gün yapılan açıklamada, “ABD’nin Suriye’de koalisyona verdiği desteğin bundan sonraki aşaması, kuvvetlerin güvenliğini sağlamak üzere tüm tedbirleri alırken, iyi düşünülmüş, karşılıklı desteğe dayanan ve kontrollü çekilmeye yöneliktir” denilmişti.
‘NASIL GERİ ALACAĞIZ’
Reuters ajansı, Pentagon’un YPG’ye verilen tüm silahların kaydını tuttuğunu belirtirken, ajansa konuşan ABD’li yetkililere göre bu teçhizatın tamamını bulmak neredeyse olanaksız. Bir yetkili Reuters’a, “Bunları nasıl geri alacağız, ve bunu kim yapacak” dedi. Bir başka Amerikalı yetkili de, “Bunları toplayacağımız fikri saçma. Dolayısıyla bunları oldukları yerde bırakacağız” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Amerikan New York Times’a konuşan bir ABD Savunma yetkilisi, Türkiye’ye geçen yıl verilen garantilere karşın ‘Pentagon’un, Kürt milislerin verilen silahların en azından bir bölümünü muhafaza etmesine izin vermesinin mümkün olduğunu’ söyledi. Konu, gelecek hafta İsrail ve Türkiye’yi ziyaret edecek ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un da gündeminde olacak.
BİLGİ NOTU
ABD’nin YPG’ye silah yardımı Mayıs 2017’de DEAŞ’ın merkezi Rakka’ya yönelik operasyon öncesi artmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD hükümetinin YPG’ye en az 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı silah gönderdiğini açıklamıştı. Washington yönetimi, DEAŞ’ın yenilgiye uğratılmasıyla birlikte silahların YPG’den geri alınacağını açıklamıştı.
‘YPG, ABD’YE DANIŞMADI’
New York Times (NYT) gazetesi YPG’nin Esad rejimini, Menbiç (Münbiç) kentine davetinin perde arkasını yazdı. Gazete konuşan ABD’li yetkililere göre, örgüt, ABD’ye danışmadan rejimi bölgeye çağırdı.ABD’li yetkililer ise rahatsızlıklarını Kürt muhataplarına iletti. NYT’ye göre bir Amerikalı yetkili, Kürtlerin rejim ile görüşme pozisyonunu anladığını, ancak bunun Kürtlerin DEAŞ ile mücadeledeki bazı Arap üyelerin görüşünü yansıtmadığını kaydetti. YPG’nin siyasi kanadı PYD’nin dış ilişkiler sorumlusu Abdülkerim Ömer ise rejim ile şimdiye kadar uzlaşmaya varılan tek noktanın ABD’nin çekilmesinden sonra Suriye ordusunun Menbiç yakınında konuşlanması olduğunu söyledi.
ABD, SURİYE’DEKİ BİR ASKERİ DEPOYU BOŞALTTI
ABD yönetimi, Suriye’deki askerlerini çekme kararının ardından, bu ülkenin Irak sınırı yakınlarındaki askeri depolarından ilkini boşalttı. Anadolu Ajansı’nın Haseke’deki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, 19 Aralık’ta Suriye’deki askeri varlığını sona erdirme kararı alan ABD yönetimi, önceki gün Haseke iline bağlı Malikiye ilçesindeki askeri depolarının ilkini tahliye etti. Yaklaşık 50 ABD’li askerin görev yaptığı 400 metrekarelik depolardaki Hummer marka zırhlı araçlar ile tırlar Irak’a gönderildi. Depolarda görevli ABD askerleri de ilçeyi terk ederek Irak’a geçti. Depolar, ABD’nin Irak üzerinden Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK’ya gönderdiği askeri malzemelerin dağıtımının yapıldığı merkezlerden biriydi.
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