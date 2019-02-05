ABD’li komutana tavsiye: ‘Silahları YPG’ye bırakın’
Amerikan New York Times gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nde yapılan üst düzey bir toplantıda ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) Suriye’de terör örgütü YPG’ye verilen silahların örgüte bırakılmasının tavsiye edildiğini yazdı.
Habere göre, ocak sonunda Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki toplantıda YPG’ye verilen silahların Suriye’nin kuzeyinde bırakılması yönünde bir tavsiyenin yapıldığı ABD’li iki üst düzey yetkili tarafından doğrulandı. Haberde, ABD’nin terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) DEAŞ’a karşı korumak için bölgede hava saldırılarına devam edileceği belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph L.Votel’ın da askeri ve sivil danışmanlarıyla Katar’da ocak ayı sonunda bir toplantı yaptığı, ‘meşru müdafa’ için Arap ve Kürt gruplara verilen silahların kalmasının tavsiye edildiği belirtildi. Votel’ın bugün ABD Senatosu’nun Silahlı Hizmetler Komitesi’nde Suriye’den çekilme planlarıyla ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor.
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