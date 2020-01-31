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Dünya
Sevil ERKUŞ/ANKARA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

ABD’li komutan Türkiye’de

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
ABD’li komutan Türkiye’de

ABD’nin Avrupa’daki en üst düzey komutanı Tod Wolters, başta Suriye’deki güvenli bölge olmak üzere kritik konuları ele almak üzere dün Ankara’daydı.

ABD’nin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Wolters, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana gündem maddesinin Suriye’deki gelişmeler olduğu öğrenildi. Dün Ankara ile Moskova arasında da İdlib’le ilgili kritik bir görüşme yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Orgeneral Yaşar Güler’in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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