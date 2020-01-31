ABD’li komutan Türkiye’de

ABD’nin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Wolters, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana gündem maddesinin Suriye’deki gelişmeler olduğu öğrenildi. Dün Ankara ile Moskova arasında da İdlib’le ilgili kritik bir görüşme yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajda, Orgeneral Yaşar Güler’in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov ile telefonda görüştüğü aktarıldı.