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    ABD'li komutan: Münbiç'ten çekilmeyeceğiz

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    ABD'li general Joseph Votel, ABD'nin Menbic'ten ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütüyle bağının derhal kopması gerektiğini ve Münbiç'ten çekilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel,  CNN International'a yaptığı açıklamada Münbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı.

    ABD, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde YPG'li teröristlerle işbirliği yapıyor ve silah veriyor. Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Menbic'e YPG'liler 2016 yazında yerleşti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.

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