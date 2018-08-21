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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
21.08.2018 - 23:54, Son Güncelleme:

ABD’li komutan Güney Kıbrıs’ta üs arayışında

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
ABD’li komutan Güney Kıbrıs’ta üs arayışında

TÜRK ordusunun Kıbrıs’tan çekilerek Ankara’nın garantörlüğünün kaldırılmasını ısrarla talep eden Rum yönetimi, adadaki iki İngiliz üssünün yanına son iki ayda Fransa ve İsrail’le peş peşe üs anlaşmaları yaptı. Son talep ABD’den geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Alexander Milley, önceki gün Rum yönetimine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Rumlardan deniz ve hava üsleri konusunda “kolaylık” talebinde bulundu.

HAK TALEP ETTİ
Amerikalı generalin, Rum ordusu komutanı Korgeneral İlias Leondaris’la görüşmesi İngiliz üslerinin bulunduğu Larnaka Havalimanı’nda gerçekleşti. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre; görüşmeye ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Kathleen Doherty, İngiliz Yüksek Komiseri (Büyükelçi) Stephen Lilli, ABD ve İngiltere askerî ataşeleri ve Rum ordusu subayları katıldı. General Mark Milley, Rumlardan askeri üsler konusunda “diğer ülkelere tanınan hakları” talep etti.

İKMAL MERKEZİ
Normal şartlarda Amerikan deniz ve hava kuvvetleri, Kıbrıs Rum yönetimindeki askeri üsleri kullanmada zorluk yaşamıyor. ABD, Kıbrıs’taki garantör ülkelerden İngiltere’nin Limasol kenti yakınlarında Ağratur hava üssü ile Larnaka yakınında Dikelya deniz üssünü ortak operasyonlarda kullanıyor. 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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