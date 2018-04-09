ABD'li kaynaklar saldırıda kullanılan maddeyi açıkladı
ABD’li kaynaklar Suriye’deki saldırıda sinir gazı kullanıldığını ancak kesin bulgu için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu belirtti.
ABD hükümetine yakın kaynaklara göre Suriye’de 50’nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ‘sinir gazı’ kullanıldı. Aynı kaynaklar "Saldırıyı Suriye'nin düzenlediği kesinleşmedi. Kesin bulgu için daha fazla kanıta ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
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