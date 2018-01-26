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    ABD'li generale canlı yayında soğuk duş

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 06:43 | Son Güncelleme:

    ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, canlı yayında YPG-PKK ilişkisini reddedince cevap stüdyodan geldi.

    ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt TRTWorld'de İmran Garda'nın sunduğu "The Newsmakers" adlı programa konuk oldu.

    Türkiye ve ABD arasında terör örgütü YPG üzerinden yaşanan gerilim ve YPG-PKK ilişkisi Kimmitt'e de soruldu.

    O GÖRÜNTÜLER HATIRLATILDI
    Amerikalı komutan, PKK-PYD ilişkisini reddedince, İmran Garda Rakka'da açılan Öcalan posterini sordu. Programda konuk olan gazeteci Meryem İlayda ise YPG içinde yer alan farklı ülkelerden teröristlere ilişkin görüntüleri hatırlattı.

    YPG-PKK İLİŞKİSİNİ KABUL ETMEDİ
    Bir dönem Irak'ta da görev yapan Amerikanın önemli generallerinden Mark Kimmitt YPG-PKK ilişkisini kabul etmedi. Kimmit ABD Ordusu'nun destek ilişki varsa bu Amerikan yasalarına göre suçtur diyerek ilginç bir açıklama da yaptı. Ancak Kimmitt; İmran Garda ve Meryem İlayda'nın sorularını yanıtsız bıraktı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , trt , stüdyo , geneal
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