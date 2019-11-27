ABD’li federal yargıç: Trump başkan, kral değil
ABD’de federal yargıç Ketanji Brown Jackson, Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasında Beyaz Saray çalışanlarının da Kongre önünde ifade vermesi yönünde karar verdi.
Beyaz Saray’ın, Temsilciler Meclisi’nde yürütülen azil soruşturması kapsamında üst düzey bazı yetkililerin ‘dokunulmazlığı’ olduğunu öne sürmesine karşı karar açıklayan Jackson, “250 yıllık Amerikan tarihine göre Amerikan başkanları kral değildir. Bu da kan ya da sadakat yoluyla bağlı tebaalarının olmadığı, akıbetlerinin kontrole açık olduğu anlamına gelir” dedi. Bu karar nedeniyle Beyaz Saray eski hukuk danışmanı Don McGahn azil soruşturmasında ifade vermek zorunda kalacak.
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