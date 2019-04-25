ABD’li elçi uçak gemisinden Rusya’yı uyardı
Amerika’nın Moskova Büyükelçisi Huntsman, Akdeniz’de görevli USS Abraham Lincoln uçak gemisinden Rusya’yı uyararak “Rusya, dünya çapında istikrar bozucu davranışlardan vazgeçsin. Savaş gemilerimiz 100 bin ton uluslararası diplomasi ağırlığında” diye uyardı.
ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman, Kremlin’e tartışmalara yol açacak bir mesaj gönderdi. Elçi, görev bölgesinden 3 bin 500 kilometre uzakta Akdeniz’deki Amerikan 6’ncı Filosu’na bağlı USS Abraham Lincoln uçak gemisinden Rusya’ya, “Bizimle iyi geçinmek istiyorsan dünya çapında provokasyonlara son ver” mesajı yayınladı. Büyükelçi Huntsman’ın açıklamasını aktaran 6’ncı Filo Komutanlığı metninde şu satırlara yer verildi: “Diplomatik çabalarımız kuvvetli savunma sistemlerimizle beraber Rusya’ya net mesaj veriyor. Rusya bizimle yapıcı ilişkiler içerisinde olmak istiyorsa dünya çapında istikrar bozucu davranışlarına bir an önce son vermeli. Bizim savaş gemilerimiz 100 bin ton uluslararası diplomasi anlamına geliyor.”
ASKERİ YIĞINAK
Amerikan Deniz Kuvvetleri, 6’ncı Filo’nun konuşlu olduğu Akdeniz’e iki uçak gemisi de göndermişti. 23 Nisan tarihi itibarıyla Akdeniz’de aralarında USS Abraham Lincoln ve USS John Stennis uçak gemileri olmak üzere ABD’nin 10 savaş gemisi bulunuyor. Bölgeye ayrıca daha önce 130 savaş uçağıyla 10 bin deniz piyadesi gönderilmişti. Askeri uzmanlar, ABD’nin Akdeniz’deki gücünü takviye etmesinin Suriye veya Libya’daki gelişmelerle ilgili olduğu üzerinde duruyor.
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