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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD’li elçi uçak gemisinden Rusya’yı uyardı

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ABD’li elçi uçak gemisinden Rusya’yı uyardı

Amerika’nın Moskova Büyükelçisi Huntsman, Akdeniz’de görevli USS Abraham Lincoln uçak gemisinden Rusya’yı uyararak “Rusya, dünya çapında istikrar bozucu davranışlardan vazgeçsin. Savaş gemilerimiz 100 bin ton uluslararası diplomasi ağırlığında” diye uyardı.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman, Kremlin’e tartışmalara yol açacak bir mesaj gönderdi. Elçi, görev bölgesinden 3 bin 500 kilometre uzakta Akdeniz’deki Amerikan 6’ncı Filosu’na bağlı USS Abraham Lincoln uçak gemisinden Rusya’ya, “Bizimle iyi geçinmek istiyorsan dünya çapında provokasyonlara son ver” mesajı yayınladı. Büyükelçi Huntsman’ın açıklamasını aktaran 6’ncı Filo Komutanlığı metninde şu satırlara yer verildi: “Diplomatik çabalarımız kuvvetli savunma sistemlerimizle beraber Rusya’ya net mesaj veriyor. Rusya bizimle yapıcı ilişkiler içerisinde olmak istiyorsa dünya çapında istikrar bozucu davranışlarına bir an önce son vermeli. Bizim savaş gemilerimiz 100 bin ton uluslararası diplomasi anlamına geliyor.”

ASKERİ YIĞINAK

Amerikan Deniz Kuvvetleri, 6’ncı Filo’nun konuşlu olduğu Akdeniz’e iki uçak gemisi de göndermişti. 23 Nisan tarihi itibarıyla Akdeniz’de aralarında USS Abraham Lincoln ve USS John Stennis uçak gemileri olmak üzere ABD’nin 10 savaş gemisi bulunuyor. Bölgeye ayrıca daha önce 130 savaş uçağıyla 10 bin deniz piyadesi gönderilmişti. Askeri uzmanlar, ABD’nin Akdeniz’deki gücünü takviye etmesinin Suriye veya Libya’daki gelişmelerle ilgili olduğu üzerinde duruyor.

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