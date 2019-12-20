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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AP
20.12.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

ABD'li diplomatın eşine İngiliz savcılardan şok

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ABD'li diplomatın eşine İngiliz savcılardan şok

İngiliz savcılar, araba kazasında bir gencin ölümüne neden olan ABD'li diplomat eşi Anne Sacoolas'a suçlama yaptıklarını bildirdi.

Harry Dunn isimli 19 yaşındaki gen İngiltere'de motosikletiyle diplomat eşi Anne Sacoolas’ın otomobiliyle çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti.

Sacoolas dokunulmazlığa sığınarak İngiltere'den kaçıp ABD'ye gitmişti.

 

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