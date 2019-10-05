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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AFP
05.10.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

ABD'li diplomatın eşi ülkeden kaçtı

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ABD'li diplomatın eşi ülkeden kaçtı

Bir ABD'li diplomatın eşi İngiltere'de ölümcül bir kazaya karıştıktan sonra diplomatik dokunulmazlık isteğiyle ülkeden ayrıldı

İngiltere ile ABD arasında diplomatik kriz kapıda... 

İngiltere, ABD'yi diplomatın eşine verilen ayrıcalığı yeniden değerlendirmeleri konusunda uyardı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raad, "ABD büyükelçisini aradım ve bu kararlarından dolayı İngiltere'nin hayal kırıklığına uğradığını ifade ettim. Ayrıca durumu yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyardım" dedi.

19 yaşındaki Harry Dunn isimli genç 27 Ağustos'ta motosikletiyle seyir halindeyken ABD tarafından kullanılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne yakın bir yerde bir ters yönden gelen arabayla kafa kafaya çarpışmıştı. Dunn, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

42 yaşındaki Amerikalı bir kadının soruşturmalarda şüpheli olarak işlem gördüğü ve İngiltere'yi terk ettiği teyit edildi.

ABD Büyükelçiliği'nin ise kurbanın ailesine 'en içten taziyeleri'ni sunduğu bildirildi. 

Basına yansıyan haberlerde kadının diplomatik dokunulmazlık istediği ortaya çıktı.

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