ABD'li devin CEO'suna cinsel taciz davası
ABD'li video ve bilgisayar oyunu üreticisi ve yayımlayıcısı EA'ın İrlanda CEO'su Jean Philippe Grenet'in hakkında cinsel taciz suçlaması sebebiyle dava açıldı.
ABD'li bir çalışan, Jean Philippe Grenet'in konferans araması sırasında kendisine sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla patronunu dava etti.
Suçlamaların ardından şirketin İrlanda CEO'su olarak altı ay önce işe alınan Grenet'in işine son verildi.
Jean Philippe Grenet'in avukatları Yüksek Mahkeme'ye, müvekkilinin sözlerinin kötü amaçlı olmadığını ve cinsel taciz imasında bulunmadığını söyledi.
Grenet'in avukatları, müvekkili hakkında şikayette bulunan 56 yaşındaki S.'nin, Grenet'e karşı olumsuz tavrı olduğu ve 160 bin sterlinlik maaşına göz diktiği suçlamasında bulundu.
Grenet, 56 yaşındaki S'nin de kendi pozisyonu için başvuruda bulunduğu, yöneticiliğinin altına kazmaya çalıştığını söyledi ve kadın çalışana yönelik sözlerinin saçma olduğunu fakat ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti.
Grenet'in kadın çalışana, 'Masaya koyalım, hangimizin cinsel organı daha büyük' dediği aktarıldı.
İş için Fransa'da İrlanda'ya taşındığını belirten Grenet, işe dört aylık mülakatın sonucunda hak kazandığını ve eşi ve çocukları ile İrlanda'da kalıp işine devam etmek istediğini ifade etti.
Dava henüz sonuçlanmadı.
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