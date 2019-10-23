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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’li bakandan Patriot’lu poz

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ABD’li bakandan Patriot’lu poz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan’ı ziyaretinde Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri önünde yaptığı açıklamada hem Suriye’den çekilen ABD askerleri konusunda hem de İran krizine ilişkin kritik mesajlar verdi.

SUUDİ Arabistan’ın başkent Riyad’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde konuşlu Patriot hava savunma sisteminin önünde konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’den çekilen ABD askerlerinin ‘sonsuza kadar’ Irak’ta kalmalarının planlanmadığını ifade etti. Esper, nihai hedefin Suriye’den ayrılan ABD askerlerini ülkeye geri göndermek olduğunu belirtti.

Esper’in açıklamalarından önce Irak yönetimi, Suriye’den çekilerek Irak’a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını belirtmişti. Esper üç gün önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla Suriye’den çekilen bin civarındaki ABD askerinin Irak’ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.

İRAN’A GÖVDE GÖSTERİSİ

Dün Suudi Kralı Selman ile de görüşen Esper’in ziyareti esnasında Patriot’ların önünde poz vermesi İran’a yönelik bir mesaj olarak algılandı. İran tarafından füze ve drone’ların alçak irtifada eşgüdümlü uçuşlarıyla düzenlendiği iddia edilen ve Suudi Arabistan’daki petrol tesislerini hedef alan saldırılarda Patriot savunma sistemlerinin etkisiz olması ABD’nin Ortadoğu’daki hava gücünün sorgulanmasına neden olmuştu. Esper’in bu fotoğraf ile ABD’nin bölgedeki gücünün sürdüğüne yönelik mesaj verdiği ifade ediliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, 14 Eylül’de Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda kullanılan füzelerin İran yapımı olduğuna ikna olduklarını ve bütün bölge için yıkıcı olacak bir savaşı istemeseler de sürekli saldırıya maruz kalamayacaklarını söyledi.

AFGANİSTAN’DA 2 BİN ASKER AZALDI

ABD’nin Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin Miller, göreve geldiği son bir yıl içinde Afganistan’daki asker sayısını 2 bin civarında azalttıklarını açıkladı. Miller, “Kamuoyunca çok bilinmeyebilir ancak optimizasyon sürecinin bir parçası olarak buradaki askeri gücümüzü 2 bin civarında azalttık” dedi. Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, geçen yıl ABD’nin ülkedeki asker sayısının 15 bin, şu an itibariyle ise 13 bin civarında olduğunu belirtti.

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