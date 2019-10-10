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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:03, Son Güncelleme:

ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine 'saatli bomba' benzetmesi

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ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine 'saatli bomba' benzetmesi

Brooking Enstitüsü araştırmacılarından Sloat, "2014'te Obama döneminde başladığından bu yana Suriyeli Kürtlerin bir grubu olan YPG'ye yardım etme politikası, bir saatli bomba gibi." dedi.

Brooking Enstitüsü Araştırmacılarından Amanda Sloat, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, terör örgütü YPG/PKK'yı işaret ederek "ABD, Türkiye'nin Suriyeli Kürt kuvvetler hakkındaki endişelerini hafife aldı. Bu artık devam edemezdi." ifadelerine yer verdi.

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat siyasetçilerin Başkan Donald Trump'ın Suriye'de Türkiye'nin operasyon yaptığı alandaki askerlerini çekme kararını eleştirdiğine dikkati çeken Sloat, "2014'te Barack Obama döneminde başladığından bu yana Suriyeli Kürtlerin bir grubu olan YPG'ye yardım etme politikası, bir saatli bomba gibi." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP'I ELEŞTİRENLER ABD-YPG ORTAKLIĞINI AKILLICA BULMUYORDU"

Sloat makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"DEAŞ'a karşı savaşmak oluşan kısa süreli bir zorunluluk, şu anda acılı bir şekilde ortada olan öngörülebilir sonuçlarla birlikte bir stratejik çelişki doğurdu. ABD'nin, Türkiye'ye karşı uzun süredir bir savaş içinde olan bir terör örgütüyle doğrudan bağı bulunan bu gruba desteğini, bir NATO üyesi olan Türkiye hiçbir zaman kabul etmedi. Şu anda Trump'ı eleştiren hiçbir siyasetçi de bu müttefikliğin en başta akıllıca olduğunu düşünmüyordu. Buradaki asıl sürpriz ABD'li diplomatlar ve askeri yetkililerin bu durumu bu derece savunulamaz kılmış olması."

ABD'nin o dönem başkanı olan Barack Obama'nın 2014'te kendi askerlerini sahaya sürmek yerine yerel aktörlerle iş birliği yapmayı seçtiğini ve YPG ile iş birliğine gittiğini belirten Sloat, "Erdoğan, YPG'nin hem Ankara hem de Washington'ın terör örgütü olarak tanıdığı PKK ile bağlarından dolayı bu ortaklığa karşı çıktı." bilgisini paylaştı.

"YPG-PKK BAĞI SAHADA AÇIKÇA ORTADAYDI"

Sloat, ABD'nin YPG'yi terör örgütü olarak tanımadığına işaret ederek, "Ancak+ (YPG ve PKK arasında) sahadaki bağlar açıkça ortadaydı. YPG Rakka'da DEAŞ'ı yendikten sonra, PKK'nın kurucusu olarak tutuklu olan Abdullah Öcalan posterleri açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Trump'ın kararını eleştiren önde gelen isimlerden biri olduğuna dikkati çeken Sloat, "Graham de 2016'da senatoda yapılan bir oturumda Suriye'deki Kürtler ile ortaklık kurmanın 'dünyadaki en aptalca fikir' olduğunu savunmuş ve Türkiye'nin endişelerini paylaşmıştı." ifadelerini kullandı.

Sloat, Türkiye'nin ABD'nin YPG'yi silahlandırmasını kendi sınırlarına karşı bir tehdit olarak gördüğüne işaret ederek, "YPG'nin DEAŞ ile çatışmaya karar vermesinin nedeni ABD'ye yardım etmek değildi. Bu grubun kendi nedenleri vardı, topraklarını korumanın yanı sıra, Suriye'nin kuzeyindeki 3 kantonu Kürtlerin yoğunlukta olduğu tek bir özerk bölge altında toplamak istiyordu. Ancak bu toprakları Türkiye'nin güneydoğu sınırlarını da kapsıyordu." bilgisini paylaştı.

"WASHINGTON ANKARA'YA TUTULMASI ZOR SÖZLER VERDİ"

PKK ile barış sürecinin Temmuz 2015'te kesildiğinin anımsatan Sloat, 'Washington'ın Ankara'ya tutulması zor sözler verdiğinin" altı çizdi.

Sloat, "Obama yönetimi, 2016 baharında Münbiç'i DEAŞ'tan temizlemek için YPG'den Fırat Nehri'ni geçmesini istediğinde, Erdoğan'ın YPG'nin Fırat'ın doğusunda kalması isteğine karşı davranıyordu. ABD, kamuoyunun önünde YPG'lilerin, DEAŞ'ın temizlenmesinin ardından Fırat'ın batısını terk edeceğini söyledi ancak grup orada kaldı. Trump yönetimi, Haziran 2017'de başlayan Rakka operasyonu için YPG'yi silahlandırdığında, daha sonra silahları toplama sözü verdi. ABD'li bir yetkili ise bu fikrin 'ahmakça' olduğunu ve bu sözün yerine getirilmediğini belirtti." bilgisi paylaştı.

ABD'nin YPG ile iş birliğini "geçici ve taktiksel" olarak tanımladığını ve Erdoğan'ın bunun için bir tarih istediğinin ifade ederek, "ABD, DEAŞ'ı yenme hevesiyle, Türkiye'nin kesinlikle kabul etmeyeceği bir Suriye Kürt bölgesi oluşturulmasının uzun vadeli sonuçlarını fark edemedi." eleştirisinde bulundu.

Sloat, Türkiye'nin daha önce sınırlarında "terör koridoru"nu engellemek ve Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönmelerini sağlamak için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını yaptığını anımsatarak, ABD'nin bu operasyonlara tepkisinin "ihtiyatlı" olduğuna dikkat çekti.

ABD ve Türkiye'nin güvenli bölge konusunda ortak devriyeler düzenlendiğini vurgulayan Sloat, Trump yönetimine, tüm sorunlara rağmen Türkiye ile ilişkilerini sürdürme çağrısı yapıldı.

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