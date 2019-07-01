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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.07.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

ABD'li araştırma ekibi Türkiye'de saha çalışması yapacak

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ABD'li araştırma ekibi Türkiye'de saha çalışması yapacak

Türk-Amerikan ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Türk Miras Vakfı (THO), yeni bir saha çalışması projesini hayata geçirerek 10 Amerikalı araştırmacıyı Türkiye'ye götürecek.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan THO Başkanı Ali Çınar, amaçlarının Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimine katkı yapmak olduğunu ifade etti.

Çınar, Prof. Dr. Michael Gunter başkanlığında 10 ABD'li araştırmacıdan oluşan ekibin 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini anlattı.

"ARAŞTIRMACILAR TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ KURUMLARIYLA BULUŞACAK"

Türkiye’deki ilgili birçok kurum ve kuruluşun ziyaret edileceğini kaydeden Çınar, "Türkiye-ABD ilişkilerinin içinde bulunduğu zorlu süreçte Türkiye’nin güçlü kurumları ile araştırmacıları buluşturmanın geleceğe benzersiz bir katkı sağlayacağını ve araştırmacıların Türkiye’de edindiği tecrübe ve imkanla, THO’nun amaçladığı yapıcı diyalog platformunun da temellerinin atılacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çınar ayrıca, proje kapsamında devlet kurumları, iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında toplantılar yapılarak programa katılan Amerikalı profesyonellerin Türkiye ile ilgili farklı konularda daha derinlemesine bilgi sahibi olması ve ortak projeler yapmalarının hedeflendiğini anlattı.

Söz konusu çalışmanın ardından hazırlanacak kapsamlı bir raporun da Türk-Amerikan ilişkileri konusunda bilgi üreten aktörlerle paylaşılacağı kaydedildi.

THO, 2018 yazında da “Türkiye’deki Mülteci ve Sığınmacılar: Sorunlar, Fırsatlar ve Yaklaşımlar” adlı bir proje düzenlemiş ve 10 ABD’li genç akademisyeni İstanbul, Ankara ve Gaziantep şehirlerinde sivil ve resmi yetkililerle bir araya getirmişti.

 

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