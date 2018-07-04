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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
04.07.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

AB’den yeşil ve gri pasaport sahiplerine kötü haber: AB’ye vizesiz girişte yeni sistem

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AB’den yeşil ve gri pasaport sahiplerine kötü haber: AB’ye vizesiz girişte yeni sistem

Schengen Bölgesi’ne giriş çıkışların daha güvenli hale gelmesini sağlamaya çalışan Avrupa Birliği, ABD’nin yıllardır uyguladığı ve bu ülkeye girişlere elektronik onaya dayanan ESTA’nın bir benzerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Yolculuklara ilişkin onay ve bilgi sistemi olan ETIAS’ın hayata geçirilmesiyle birlikte Schengen Bölgesi’ne vizesiz girme hakkına sahip olan kişiler ‘ön onay’ almak durumunda kalacak. Sistemin devreye girmesi Türkiye’den Schengen Bölgesi’ne vizesiz girişe olanak sağlayan yeşil ve gri pasaport sahiplerini de etkileme potansiyeline sahip.

AB’den yeşil ve gri pasaport sahiplerine kötü haber: AB’ye vizesiz girişte yeni sistemBu adımın atılmasında güvenlik kaygıları, mülteci krizi ve terörle mücadele önemli rol oynadı. Avrupa Parlamentosu’nun masaya yatırdığı ve ilgili bir raporu onaylayacağı yeni uygulama ile AB bir bakıma üye ülkelerine gelecekler hakkında önceden bilgi sahibi olacak.

Yasal düzenleme çalışmaları 2016’dan bu yana yürütülen ETIAS, tamamen elektronik bir uygulama olacak ve Schengen Bölgesi’ne girecek kişiler hakkında detaylı bir güvenlik araştırmasına dayanacak.

Sistemle vizeye ihtiyaç duymayan kişilerin AB açısından güvenlik tehdidi oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

En geç 2021’de yürürlüğe sokulması öngörülen ETIAS, yolcular hakkında bilgi toplayacak, izleyecek ve bilgileri güncelleyecek.  

Yolcuların ETIAS içi internet üzerinde bir belge doldurması gerekiyor. Sistem, belgede yer alan verileri kontrol ederek seyahate onay verecek ya da ilgili kişinin Schengen Bölgesi’ne girişini yasaklayacak. Başvuruya cevap dakikalar içinde alınacak. Yolcu, belgede Schengen’e ilk girişi yapacağı ülkeyi bildirmek ve girişi bu ülkeden yapmak durumunda olacak.

ETIAS’a başvuru için 7 Euro ücret alınacak. 18 yaşından küçükler ve 70 yaşından büyükler ise ücret ödemeyecek. ETIAS’tan alınan onay üç yıl geçerli olacak. ETIAS’tan onay çıkmaması durumunda Schengen’e vizesiz girme hakkı olsa da girişe izin verilmeyecek. Schengen vizesine sahip kişiler ise ETIAS’a başvurmak zorunda olmayacak.

Son dönemde bazı AB ülkeleri yeşil ve gri pasaportlar konusunda zorluk çıkarıyor. Bu pasaportlar için ek belge talep edilmesi ve gerekli görülmesi halinde girişlerin havalimanında reddedilmesi gibi durumlarla sık sık karşılaşılıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.07.2018-2)
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