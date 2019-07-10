AB'den yaptırım sinyali
TÜRKİYE’nin sondaj çalışmaları için Kıbrıs açıklarına bir gemi daha göndermesinin ardından Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle (GKRY) dayanışma için Ankara’ya yönelik ‘yaptırım’ önerilerini masaya yatırmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu, Türkiye’ye karşı uygulanabilecek önlemlere ilişkin bir liste hazırladı.
Komisyon, sondaj çalışmalarının devam etmesi halinde son dönemde Türkiye ile gerçekleştirilen tek somut faaliyet olan üst düzey siyasi diyalog toplantılarını askıya almayı, üyelik sürecine destek amaçlı fonlarda yeni bir kesintiye gidilmesini ve Avrupa Yatırım Bankası kredilerinin sınırlandırılmasını olası yaptırımlar arasında görüyor.
AB liderlerinin talebi üzerine hazırlanan listede yer alan unsurların üye ülkeler tarafından bugün Daimi Temsilciler Komitesi’nde (Coreper) ele alınması bekleniyor. Üye ülkeler arasında Türkiye’ye yaptırım konusunda uzlaşı olmasa da Ankara’nın geri adım atmaması ve GKRY’ye destek olunması gerekliliği bazı önlemlerin devreye sokulmasını kaçınılmaz kılabilir. Coreper’de uzlaşıya varılması halinde konunun bakanlar düzeyinde ele alınma ihtimali yüksek.
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