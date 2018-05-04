AB’den vize ziyaretine yine erteleme
ÜYELİK müzakerelerinin kâğıt üstünde sürse de pratikte donduğu bir ortamda Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden en önemli beklentileri arasında yer alan vize muafiyeti, Brüksel tarafından ağırdan alınıyor.
Ankara’nın toplamda 72 olan vize muafiyeti kriterlerinin tamamını karşılayabilmek amacıyla 7 Şubat’ta AB Komisyonu’na ilettiği öneriler için Türkiye’ye gelecek olan heyetin ziyareti yine sarktı. Gelinen aşamada, bir son dakika değişikliği olmazsa, AB heyetinin ziyareti için 30 Mayıs-1 Haziran öne çıkıyor. İlk aşamada ziyaretin nisanın ilk yarısında yapılması söz konusuydu. Ancak ziyaretin 17 Nisan’da açıklanan Türkiye Raporu sonrasına bırakılması kararlaştırıldı.
KARŞILANAMAYAN MADDELER
Gelinen aşamada ise mayıs sonu öne çıkıyor. AB heyetinin ziyaretinin genel müdür yardımcısı düzeyinde yapılması öngörülüyor. AB’nin Türkiye’de atılan uyumlu pasaportlar konusundaki adımlarla birlikte önümüzdeki dönemde AB Komisyonu’nun karşılanmayan kriter sayısını 6 olarak ilan etmesi bekleniyor. ◊
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