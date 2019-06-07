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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’den vize zammına onay

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AB’den vize zammına onay

Avrupa Birliği, vize kurallarında değişikliğe giden düzenlemeyi onayladı. Yeni düzenlemenin en olumsuz unsuru, vize için alınan 60 Euro tutarındaki ücretin 80 Euro’ya yükseltilmesi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu vize serbestisi kapsamında olmayan ülkelerin tümü için geçerli olacak yeni düzenleme, kurallara uyanlara kolaylık sağlamayı öne çıkaran yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Avrupa Parlamentosu’nun da daha önce onay verdiği, AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan 6 ay sonra devreye girecek yeni kurallardan öne çıkanlar ise şunlar:

Vize başvurusunun karara bağlanmasına yönelik süreç kısalacak. Vize başvuruları 6 ay öncesinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise seyahatten 15 gün önce olarak belirlendi.

Sorunlu vize geçmişi olmayanlar ve kuralları ihlal etmeyenler için çok girişli vize uygulaması yaygınlaştırılacak. Süre kademeli olarak bir yıldan beş yıla kadar uzayabilecek.

Vize başvurularının doldurulması ve imzalanması, mümkün olduğunda, elektronik ortamda yapılabilecek.

Kural dışı göçmenlerin kabulü konusunda işbirliği, ilgili ülkeye yönelik vize yaklaşımını da etkileyecek. Bu alanda işbirliği içinde olmayan ülkeler için kısıtlayıcı önlemler devreye sokulabilecek.

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