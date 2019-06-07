AB’den vize zammına onay
Avrupa Birliği, vize kurallarında değişikliğe giden düzenlemeyi onayladı. Yeni düzenlemenin en olumsuz unsuru, vize için alınan 60 Euro tutarındaki ücretin 80 Euro’ya yükseltilmesi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu vize serbestisi kapsamında olmayan ülkelerin tümü için geçerli olacak yeni düzenleme, kurallara uyanlara kolaylık sağlamayı öne çıkaran yaklaşımıyla dikkat çekiyor.
Avrupa Parlamentosu’nun da daha önce onay verdiği, AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan 6 ay sonra devreye girecek yeni kurallardan öne çıkanlar ise şunlar:
Vize başvurusunun karara bağlanmasına yönelik süreç kısalacak. Vize başvuruları 6 ay öncesinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise seyahatten 15 gün önce olarak belirlendi.
Sorunlu vize geçmişi olmayanlar ve kuralları ihlal etmeyenler için çok girişli vize uygulaması yaygınlaştırılacak. Süre kademeli olarak bir yıldan beş yıla kadar uzayabilecek.
Vize başvurularının doldurulması ve imzalanması, mümkün olduğunda, elektronik ortamda yapılabilecek.
Kural dışı göçmenlerin kabulü konusunda işbirliği, ilgili ülkeye yönelik vize yaklaşımını da etkileyecek. Bu alanda işbirliği içinde olmayan ülkeler için kısıtlayıcı önlemler devreye sokulabilecek.
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