Son dakika: AB'den vize muafiyeti ile ilgili çok önemli Türkiye açıklaması
AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisine dair, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız." dedi.
AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türk vatandaşlarına vize serbestisi ile ilgili olarak, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." açıklamasında bulundu.
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