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    AB'den Türkiye'ye vize için tek şart

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği, Türkiye’ye vize serbestisi için terörle mücadele yasasının yumuşatılması şartı koştu.

    Açıklama, AB Bakanı Ömer Çelik’in de katıldığı AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders’den geldi.Toplantıya girişte gazetecilere açıklama yapan Reynders, Türkiye’ye vize kolaylığı sağlanması için önce terörle mücadele kanunlarının hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

    Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Belçikalı bakan, “Eğer bu yasayı AB değerlerine yaklaştırmak mümkün olursa, o zaman bir miktar ilerleme sağlanması da mümkün olacaktır. Buradaki bağlantı şu; Türkiye’de terör yasalarında gerçek bir evrim, vize konusunda ilerleme ihtimalini getirir” dedi. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ise Brüksel’in Türkiye’nin vize serbestisi için tedarik ettiği belgeleri analiz ettiğini söyledi.

    ABden Türkiyeye vize için tek şart

    Hahn, “Türkiye, Avrupa’nın kendileri için en güvenilir ve en öngörülebilir komşu olduğunu prensipte anlıyor. Bazı işaretler var ama hukukun üstünlüğü konusunda durum hâlâ tatmin edici değil” diye konuştu.

     

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    Etiketler: Avrupa Birliği , Türkiye , Afrin
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