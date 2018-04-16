AB’den Türkiye’ye sert Suriye çıkışı
SURİYE’deki kimyasal silah saldırısını güçlü şekilde kınamakla birlikte ABD, İngiltere ve Fransa tarafından bu ülkeye düzenlenen askeri müdahale konusunda tek ses olarak konuşmakta oldukça zorlanan Avrupa Birliği, Türkiye’nin Afrin’e yönelik harekâtını eleştirdi.
Lüksemburg’da bir araya gelen AB dışişleri bakanları, üzerinde uzlaştıkları sonuç bildirisinde, “Suriye’nin kuzey batısındaki Türk askeri harekâtı durumu daha da karmaşık hale getirdi, yerel halkın belirgin şekilde yer değiştirmesi sonucunu doğurdu” denildi. AB, Zeytin Dalı harekâtını, “bir başka ciddi endişe kaynağı” olarak niteledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle