AB’den Türkiye’ye ‘sembolik’ yaptırım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB’den Türkiye’ye ‘sembolik’ yaptırım
GeriDünya AB’den Türkiye’ye ‘sembolik’ yaptırım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’den Türkiye’ye ‘sembolik’ yaptırım

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Türkiye’ye ‘sembolik’ yaptırım

AB dışişleri bakanları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yeni yaptırımları onayladı. ‘Sembolik’ düzeydeki yaptırımlar ilişkileri gerebilir.

AVRUPA Birliği dışişleri bakanları Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yönelik bazı önlemlerin devreye sokulmasına onay verdiler. Siyasi ya da ekonomik olarak ivedi, doğrudan ve yaygın bir etki yaratması söz konusu olmayan yaptırımlara Türkiye’nin karşı adımlarla cevap vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile dayanışma güdüsüyle şekillendirilen sembolik önlemlerin ilişkilerin daha da gerilmesine neden olması bekleniyor.

GKRY’nin ısrarına rağmen, sondaja katılan şirket ve kişilerin cezalandırılmasına yönelik hedef odaklı önlemler ise şu aşamada kabul görmedi. AB’nin önlemleri arasında Ortaklık Konseyi’nin toplanmaması ve üst düzey diyalog toplantılarının durdurulması yer alıyor. Bu toplantılar bir süredir aksıyordu. Bir diğer önlem ise Türkiye’ye yapılan mali yardımda 2020’de kesintiye gidilmesi. AB ilk kez kesintiye gitmiyor. Kesilecek oranın 145 milyon Euro civarında öngörülmesi de olası etkiyi sınırlıyor. Kıbrıs bağlantılı sorunlar nedeniyle zaten donma aşamasındaki kapsamlı havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınması ve Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye yönelik kredilerini gözden geçirmesi de üzerinde uzlaşılan diğer önlemler.

15 TEMMUZ HASSASİYETİ

Önlemlere ilişkin belge dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantının başında hazır olsa da AB, kararları açıklamak için gece saatlerine kadar bekledi. Bu yaklaşımda, Türkiye’nin telkini ve yaptırım kararına yönelik açıklamanın 15 Temmuz anma törenleriyle çakışmasını engelleme çabası etkili oldu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Federica Mogherini, toplantıdan önce yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Görüşmenin başında Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettim. Darbe girişiminin üçüncü yılı ve hepimizin o günü ve geceyi gayet iyi hatırladığımızı düşünüyorum. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” dedi.

AB’den Türkiye’ye ‘sembolik’ yaptırım

BAKAN ÇAVUŞOĞLU MOGHERİNİ’Yİ ARADI

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri Bakanları’nın Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantısından önce, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon görüşmesi yaptı. Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğalgaz sondajları ve gelirleri konusunda Türk-Rum ortak komisyon kurulmasına Ankara’nın tam destek verdiğini belirterek, AB’nin de bu öneriye destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. AB’nin vereceği destekle bölgede yeni bir işbirliği fırsatının gündeme geleceğini vurgulayan Çavuşoğlu, aksi durumda bazı yaptırımlarda ısrar edilmesi halinde Türkiye’nin bunlara en sert şekilde karşılık vereceğini hatırlattı. (Uğur ERGAN / ANKARA)

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz mesajı
Türkiye darbeci asker İlhami Polat'ın Almanya'dan iadesini istedi
İran'dan İngiltere, Fransa ve Almanya'ya tepki
Katar Emiri Al Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği