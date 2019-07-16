AB’den Türkiye’ye ‘sembolik’ yaptırım

AVRUPA Birliği dışişleri bakanları Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yönelik bazı önlemlerin devreye sokulmasına onay verdiler. Siyasi ya da ekonomik olarak ivedi, doğrudan ve yaygın bir etki yaratması söz konusu olmayan yaptırımlara Türkiye’nin karşı adımlarla cevap vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile dayanışma güdüsüyle şekillendirilen sembolik önlemlerin ilişkilerin daha da gerilmesine neden olması bekleniyor.

GKRY’nin ısrarına rağmen, sondaja katılan şirket ve kişilerin cezalandırılmasına yönelik hedef odaklı önlemler ise şu aşamada kabul görmedi. AB’nin önlemleri arasında Ortaklık Konseyi’nin toplanmaması ve üst düzey diyalog toplantılarının durdurulması yer alıyor. Bu toplantılar bir süredir aksıyordu. Bir diğer önlem ise Türkiye’ye yapılan mali yardımda 2020’de kesintiye gidilmesi. AB ilk kez kesintiye gitmiyor. Kesilecek oranın 145 milyon Euro civarında öngörülmesi de olası etkiyi sınırlıyor. Kıbrıs bağlantılı sorunlar nedeniyle zaten donma aşamasındaki kapsamlı havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınması ve Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye yönelik kredilerini gözden geçirmesi de üzerinde uzlaşılan diğer önlemler.

15 TEMMUZ HASSASİYETİ

Önlemlere ilişkin belge dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantının başında hazır olsa da AB, kararları açıklamak için gece saatlerine kadar bekledi. Bu yaklaşımda, Türkiye’nin telkini ve yaptırım kararına yönelik açıklamanın 15 Temmuz anma törenleriyle çakışmasını engelleme çabası etkili oldu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Federica Mogherini, toplantıdan önce yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Görüşmenin başında Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettim. Darbe girişiminin üçüncü yılı ve hepimizin o günü ve geceyi gayet iyi hatırladığımızı düşünüyorum. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU MOGHERİNİ’Yİ ARADI

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri Bakanları’nın Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantısından önce, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon görüşmesi yaptı. Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğalgaz sondajları ve gelirleri konusunda Türk-Rum ortak komisyon kurulmasına Ankara’nın tam destek verdiğini belirterek, AB’nin de bu öneriye destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. AB’nin vereceği destekle bölgede yeni bir işbirliği fırsatının gündeme geleceğini vurgulayan Çavuşoğlu, aksi durumda bazı yaptırımlarda ısrar edilmesi halinde Türkiye’nin bunlara en sert şekilde karşılık vereceğini hatırlattı. (Uğur ERGAN / ANKARA)