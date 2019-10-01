AB’den Türkiye’ye mülteci ziyareti
TÜRKİYE’nin özellikle Suriye kaynaklı göç için yük paylaşımını gündeme getirmesinin ve Yunanistan’a kuraldışı geçişlerin artmasının ardından Avrupa Birliği kanadında adımlar hızlandı.
AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner hem Yunanistan’da hem de Türkiye’de temaslarda bulunacak. 3-4 Ekim’de yapılacak ziyaretler hem formatı hem de zamanlaması açısından önem taşıyor.
Üçlünün Türkiye’deki temaslarının odağında Brüksel ile Ankara’nın 2016’da üzerinde anlaştığı mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatı yer alacak. Son dönemde mutabakatın geleceğine yönelik endişeler özellikle Almanya’da iyice yükselmiş durumda.
ÜÇLÜ FORMATIN ÖNEMİ
Bir yandan Yunanistan’ın mutabakatın uygulanmasında yaşadığı idari zorlukları aşmasına yardım etmeye çalışan AB diğer yandan da somut etkisi herkes tarafından kabul edilen belgenin hayatta kalmasını sağlama çabası içinde. Türk yetkililerle gerçekleştirilecek temaslarda mutabakatın uygulanmasının iyileştirilmesi masaya yatırılacak. Taraflar bu bağlamda atılabilecek somut adımları ele alacaklar. Son dönemde mülteciler konusunda Türkiye’ye mali açıdan daha fazla destek olunmasına yönelik çağrılarda artış yaşanıyor. Türkiye’deki Suriyelilere yönelik olarak devreye sokulan ancak ödemesi tamamlanmayan toplam 6 milyar Euro’luk kaynağın ardından mali alanda atılabilecek olası adımların da temaslarda gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye de üçlü heyete mutabakat bağlantılı rahatsızlıklarını doğrudan iletecek. AB Komisyonu’nun göç konusundaki yetkili isminin yanı sıra mülteci krizinde en fazla sorumluluk üstlenen ve en etkili iki AB ülkesinin temsilcilerinin üçlü formatta ziyarette bulunması Avrupa kanadında konuya verilen önemi yansıtıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle