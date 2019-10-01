AB’den Türkiye’ye mülteci ziyareti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB’den Türkiye’ye mülteci ziyareti
GeriDünya AB’den Türkiye’ye mülteci ziyareti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’den Türkiye’ye mülteci ziyareti

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Türkiye’ye mülteci ziyareti

TÜRKİYE’nin özellikle Suriye kaynaklı göç için yük paylaşımını gündeme getirmesinin ve Yunanistan’a kuraldışı geçişlerin artmasının ardından Avrupa Birliği kanadında adımlar hızlandı.

AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner hem Yunanistan’da hem de Türkiye’de temaslarda bulunacak. 3-4 Ekim’de yapılacak ziyaretler hem formatı hem de zamanlaması açısından önem taşıyor.

Üçlünün Türkiye’deki temaslarının odağında Brüksel ile Ankara’nın 2016’da üzerinde anlaştığı mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatı yer alacak. Son dönemde mutabakatın geleceğine yönelik endişeler özellikle Almanya’da iyice yükselmiş durumda.

ÜÇLÜ FORMATIN ÖNEMİ

Bir yandan Yunanistan’ın mutabakatın uygulanmasında yaşadığı idari zorlukları aşmasına yardım etmeye çalışan AB diğer yandan da somut etkisi herkes tarafından kabul edilen belgenin hayatta kalmasını sağlama çabası içinde. Türk yetkililerle gerçekleştirilecek temaslarda mutabakatın uygulanmasının iyileştirilmesi masaya yatırılacak. Taraflar bu bağlamda atılabilecek somut adımları ele alacaklar. Son dönemde mülteciler konusunda Türkiye’ye mali açıdan daha fazla destek olunmasına yönelik çağrılarda artış yaşanıyor. Türkiye’deki Suriyelilere yönelik olarak devreye sokulan ancak ödemesi tamamlanmayan toplam 6 milyar Euro’luk kaynağın ardından mali alanda atılabilecek olası adımların da temaslarda gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye de üçlü heyete mutabakat bağlantılı rahatsızlıklarını doğrudan iletecek. AB Komisyonu’nun göç konusundaki yetkili isminin yanı sıra mülteci krizinde en fazla sorumluluk üstlenen ve en etkili iki AB ülkesinin temsilcilerinin üçlü formatta ziyarette bulunması Avrupa kanadında konuya verilen önemi yansıtıyor.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Trump'tan vatana ihanetten tutuklama çağrısı
Türkiye-Malezya-Pakistan'ın kuracağı kanal BBC tarzı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti 21'inci yüzyılın en tartışmalı olayı
Suudi Prens'ten bir Cemal Kaşıkçı açıklaması daha